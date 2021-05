Circular per Manresa: Puc aparcar al meu propi gual?

A Regió7 et llancem una pregunta: saps circular bé per Manresa? Segurament diràs que sí, però... realment saps si un cotxe pot aparcar al seu propi gual? Entres i surts bé de la rotonda de la Bonavista o del Carrefour? Podries dir si un patinet pot anar per la plataforma central del Passeig o si un familiar et pot ensenyar a conduir? I saps si has de cedir el pas a un autobús? Per ajudar a aclarir dubtes, hem preparat, en col·laboració amb la Policia Local de Manresa i el Montepio una sèrie de vídeos de publicació quinzenal on resolem aquestes i altres qüestions. En aquest primer vídeo, Jordi Mora, cap de la Policia Local de Manresa, t'explica si pots o no aparcar al teu propi gual.