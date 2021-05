Límit de velocitat a 30km/h: a quines vies afecta?

Aquest dimarts entra en vigor la limitació de la velocitat a 30 km/h a les vies urbanes d'un únic sentit de circulació, una mesura que afectarà entre un 60 i un 70% dels carrers d'Espanya i que té com a objectiu fer ciutats més humanes, saludables i segures.

No són els únics canvis en les normes de trànsit. A més, a partir d'avui el límit de velocitat en nuclis urbans serà de 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera i 50 km/h en les de dos o més carrils per sentit. Així es contempla en la modificació del Reglament de Circulació, aprovat el 10 de novembre, en què es va establir un termini de sis mesos per a la seva entrada en vigor per donar temps que els ciutadans coneguessin els canvis i que els ajuntaments s'adaptessin.

Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), els nous límits de velocitat pretenen, fonamentalment, calmar el trànsit, tot i que també portaran a una reducció del soroll i de la contaminació; aconseguir ciutats més habitables, i garantir una convivència segura entre els vehicles i els usuaris vulnerables (vianants, bicicletes, motocicletes i ciclomotors).

Aquest canvi normatiu respon a una demanda dels ajuntaments. De fet, molts ja han apostat per convertir-se en 'ciutats 30', però ara s'aplicarà a tots els municipis d'Espanya.

La velocitat 30 a les vies urbanes, amb un sol carril per sentit, garanteix poder reaccionar si apareix un vianant, una bicicleta o si algú obre la porta d'un cotxe de forma imprevista, segons la DGT. Diversos estudis constaten que la probabilitat de morir en cas d'atropellament és d'un 15% si se circula a 30 km/h i augmenta a un 85% a 50 km/h.

El 2019, la sinistralitat a les vies interurbanes es va reduir el 6%, mentre que es va incrementar en la mateixa proporció a les ciutats. Aquell any, el 82% de les 519 persones que van morir en accident en una via urbana van ser usuaris vulnerables, és a dir, vianants, ciclistes i motoristes.