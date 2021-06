El present és ELÈCTRIC

Opel s’ha proposat convertir-se en un referent de la nova mobilitat elèctrica i, sens dubte, va pel camí de ser-ho. La marca alemanya és un clar exemple del procés d’electrificació que viu la indústria de l’automoció. Un procés en el qual Opel vol disposar l’any 2024 d’una versió electrificada en cadascuna de les seves línies de producte.

Actualment Opel disposa d’un dels catàlegs elèctrics més extensos del mercat, entre els quals s’inclouen diferents versions 100% elèctriques i híbrides endollables.

L’aparició recent de les noves generacions Corsa i Mokka ha suposat el pas definitiu per incorporar la tecnologia de propulsió 100% elèctrica. En tots dos casos es recorre al mateix conjunt de planta motriu de 100 kW (136 CV) i bateria de 50 kWh, amb els quals s’aconsegueix una autonomia de fins a 337 km i 332 km per als Corsa-e i Mokka-e, respectivament. Els dos models fan servir un carregador monofàsic de bord de 7,4 kWh de potència, que pot substituir-se per un d’11 kWh opcional amb els avantatges consegüents en matèria de rapidesa de recàrrega. Pel que fa als preus, els ajuts del Pla MOVES III han suposat un gran reconeixement per a aquest tipus de vehicles, ja que, amb tots els descomptes aplicats, es pot adquirir un Corsa-e per 19.990 euros i un Mokka-e a partir de 22.000 euros.

ModulariTAT elÈctrica

En el mateix camí d’electrificació total se situa la cara més versàtil d’Opel amb les Vivaro-e i Zafira-e. La primera introdueix en el sector professional del transport una variant de «zero emissions» sota una modulable oferta que equipa bateries de 50 kW o 75 kW amb autonomies de 230 i 330 km i tres longituds de carrosseria (S, M i L). Així, són capaces d’oferir volums de càrrega de 5,1, 5,8 i 6,6 metres cúbics. Tot això amb una càrrega útil de fins a 1.275 kg i una capacitat de remolc de 1.200 kg. El Vivaro-e està disponible des de 23.600 euros amb descomptes. Sota el mateix enfocament de practicitat però adaptada al transport de passatgers es presenta la Zafira-e, amb un preu després del pla governamental de 37.300 euros. No obstant això, l’oferta electrificada més polivalent d’Opel no acaba aquí, ja que en breu arribarà al mercat el Combo-e en les seves versions Life i Cargo, a més dels també nous Movano-e.

Per tancar aquest catàleg Opel no renuncia als motors de combustió, amb una àmplia oferta d’unitats de nou desenvolupament entre els quals destaquen els híbrids endollables. Una alternativa tecnològica amb la qual s’aconsegueixen unes altes dosis d’eficiència en els SUV Grandland X Hybrid, capaços d’oferir el millor dels motors de combustió i dels elèctrics i que està a la venda en versions 4x2 (225 CV) i 4x4 (300 CV).