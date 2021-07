Un elèctric que «MOLA»

Mola! Va ser la primera expressió que ens va sorgir en veure en directe el nou Hyundai Ioniq 5. I no crec que hi hagi una paraula que ho defineixi millor. Primer perquè es tracta d’una definició «retro» que casa a la perfecció amb el disseny del cotxe, i segon perquè poques paraules recullen tanta admiració com la que va despertar entre nosaltres aquest nou elèctric coreà.

És un model que no passa en absolut desapercebut. Quan el tens davant saps que estàs davant alguna cosa diferent i nova, ja que al seu innegable aspecte retro s’uneix un fort component futurista. El Hyundai Ioniq 5 és un cotxe de 4,64 metres de longitud, 1,89 m d’amplada i 1,61 m d’altura, amb una carrosseria de 5 portes i 5 places en el seu interior, que es podria englobar dins l’emergent segment mitjà dels CUV (Crossover Utility Vehicle). La seva condició elèctrica permet dibuixar un frontal totalment carenat en el qual crida l’atenció la punta de fletxa de la seva secció mitjana, així com les llums diürnes de forma quadrada. La part posterior és potser la més retro, amb uns fars que integren les píxel lights, en clara referència a la il·luminació de les màquines recreatives.