Des que l’any 2013 Renault va llançar el primer Captur la marca del rombe ha comercialitzat 131.000 unitats al nostre mercat, en bona part gràcies al seu disseny, preu o habitabilitat. Fins ara la segona generació del Captur s’oferia amb motors gasolina d’hibridació lleugera 1.0 TCe amb 90 i 100 CV i amb una versió híbrida endollable e-Tech.

Ara la gamma s’amplia amb una versió híbrida autorecarregable de 145 CV que, pel seu funcionament i eficiència, es revela com una versió molt raonable per als que busquen un SUV compacte que consumeixi poc i ofereixi la possibilitat de gaudir d’una bona autonomia elèctrica.

CONDUCCIÓ EFICIENT

Aquest Captur e-Tech va proveït d’un motor 1.6 tèrmic gasolina de 94 CV amb dos motors elèctrics, un de principal i un altre complementari que gestiona el sistema start-stop i el funcionament del canvi, associats a una caixa multimode.

El seu funcionament és realment molt bo, ja que sense embragatge disposa de quinze marxes que es van engranant segons la forma de conduir per optimitzar el rendiment i el consum, disposant a més d’un mode Brake amb el qual el cotxe recupera més energia. Tot plegat fa que tant els nivells de consum com d’emissions siguin especialment continguts. En total la disponibilitat de potència és de 145 CV i emet tan sol 113 grams de CO2 per quilòmetre segons el cicle WLTP.

El cotxe arrenca sempre en mode elèctric, i així es manté per uns pocs quilòmetres si no se superen els 50 km/h. Després, en funció de la conducció i aprofitant les retencions en les frenades, es pot circular per ciutat el 80% del temps en mode elèctric, de manera que la marca assegura que es redueix el consum de combustible en un 40%.

Amb una carrosseria de 4,22 metres de longitud, el Captur e-Tech destaca també per la seva habitabilitat, ja que a l’interior es poden acomodar a cinc adults i el maleter ofereix una capacitat que varia entre els 340 i els 422 litres, segons disposició de la banqueta posterior, que és lliscant longitudinalment 16 centímetres.

Això suposa oferir 44 litres més en les dues situacions respecte la versió híbrida endollable, que equipa una bateria de major grandària i pes (63 quilos) que treu espai a la zona de càrrega.

El Renault Captur e-Tech ja està a la venda i es presenta en els acabats ja existents Intens i Zen. L’oferta es completa ara amb la versió R.S. Line, que llueix una estètica exterior i interior marcadament més esportiva i que incorpora, entre altres equipaments, les llantes d’aliatge específiques de 18 polzades, el volant de cuir, la tapisseria esportiva, el sistema de navegació Easy Link amb pantalla de 7 polzades i l’ajuda a l’aparcament davanter i posterior amb càmera de marxa enrere.

Els preus d’aquesta versió e-Tech són de 24.850 euros per a l’acabat Intens i 26.850 per a l’acabat Zen, mentre que per a la nova versió R.S. Line és de 28.850 euros.