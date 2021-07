Vigo lidera l’ofensiva elèctrica comercial

Conscient de la importància dels vehicles comercials elèctrics per assegurar la distribució i lliurament de tota mena de productes tant a les ciutats com en àmbits rurals, Stellantis ha confiat en la seva la planta de Vigo per produir ni més ni menys que sis d’aquests models. Es tracta dels Peugeot e-Partner i e-Rifter, els Citroën ë-Berlingo i ë-Berlingo Van i els Opel Combo-e Life i Combo-e Cargo, que començaran a comercialitzar-se en l’últim quadrimestre d’aquest mateix 2021. A més, a tots aquests models cal sumar-hi també la furgoneta Proace City de Toyota.

Tots els models incorporen una bateria de 50 kW/h amb una autonomia de 280 quilòmetres, que atorga l’autonomia suficient per a la seva comesa ja que, segons diversos estudis, la majoria d’aquests vehicles comercials lleugers no fan més de 200 km al dia.

I no és d’estranyar que Stellantis hagi designat la planta de Vigo com a centre neuràlgic d’aquesta nova família de vehicles, ja que la fàbrica gallega ha produït vehicles comercials lleugers des dels seus inicis l’any 1958 amb el Citroën AZU, derivat del 2CV. En els seus 63 anys d’activitat, la planta de Vigo ha produït més de 7 milions de vehicles comercials lleugers. Una xifra extraordinària que aviat es veurà incrementada, ja que al setembre es produiran 91 vehicles elèctrics al dia i el novembre arribarà a la seva velocitat de creuer, amb 224 unitats diàries. Aquesta ràpida evolució és possible gràcies al fet que s’utilitza la mateixa línia de muntatge per a tots els models, independentment de si són de combustió o no i de quin acabat tinguin. I és que tots ells es munten sobre la mateixa plataforma EMP2. La línia de muntatge amb les peces corresponents s’adapta al vehicle sobre la marxa, amb una perfecta sincronització amb el parc de proveïdors.

«Per al Centre de Vigo és un orgull seguir produint els vehicles comercials lleugers de Peugeot, Citroën i Opel», va declarar Ignacio Bueno, director del Centre de Vigo de Stellantis. Per a José Antonio León Capitán, director de Comunicació i Relacions Institucionals de Stellantis Iberia, «amb la producció a Vigo d’aquests nous sis models comercials i polivalents 100% elèctrics, Stellantis consolida encara més el seu compromís amb la descarbonització en l’àmbit industrial a Espanya i reforça la seva condició de líder en la producció de vehicles zero emissions al nostre país». La importància d’aquest projecte va quedar patent amb la presència del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, qui va manifestar durant l’acte que «Stellantis Vigo és un motor molt important de l’economia gallega», i va afegir també que «el sector de l’automoció a Galícia dona feina a 25.000 persones».

Per poder acollir la fabricació dels comercials elèctrics s’han invertit 33 milions d’euros addicionals i s’han impartit més de 10.000 hores de formació, a més d’adaptar diverses instal·lacions en totes les etapes de fabricació. Entre aquestes transformacions destaca la creació de quatre noves gammes i 100 referències al taller en el qual es fabriquen les peces de xapa de la carrosseria.