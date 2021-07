Mini ha actualitzat la seva icona, un dels utilitaris més populars del món pel seu disseny i el seu caràcter. En el pla estètic el nou Mini, que torna a la silueta de tres portes, cinc portes i Cabrio, és més esportiu. Aposta per la simplificació, amb els para-xocs totalment redissenyats i una nova graella més gran. El catàleg guanya ara cinc dissenys nous de llantes d’aliatge, tres nous acabats de pintura exterior i els grups òptics són ara full led de sèrie.

L’interior, com també l’exterior, és molt semblant al que s’ha vist anteriorment, però evoluciona gràcies a un ecosistema digital més complet. Arriba per primera vegada el fre de mà elèctric com a opció, i suma un quadre d’instruments digital opcional de cinc polzades similar al que du el Mini GP. Aquesta pantalla es complementarà amb la central, horitzontal de 8,8 polzades, per a la gestió del sistema d’infoentreteniment. Mini insisteix que la qualitat ha millorat gràcies a nous materials per al quadre de comandaments i els seients. Com a novetats estètiques destaquen únicament els difusors d’aire i el nou volant esportiu de cuir, de sèrie.

Quant a la seva gamma mecànica, l’oferta variarà segons la versió triada del cotxe. Per exemple, el Mini One durà un propulsor d’1,5 litres i 102 CV amb transmissió manual de sis relacions, mentre que el Cooper farà servir el mateix motor i transmissió però amb 136 CV de potència. El Cooper S es valdrà d’una mecànica de 2.0 litres i 178 CV associada a una caixa de canvis manual o automàtica. Totes les opcions són de gasolina i són les mateixes per a qualsevol carrosseria.

La versió més extrema, la John Cooper Works, equiparà el mateix motor 2.0 del Cooper S, però amb 231 CV de potència associat sempre a una caixa de canvis automàtica de set relacions. Finalment, el Mini torna a estar disponible en una variant 100% elèctrica de 184 CV de potència amb una autonomia de 234 quilòmetres.

Mini ha realitzat ajustos en el xassís per guanyar en dinamisme, i destaca la introducció per primera vegada de la suspensió adaptativa, que variarà en funció del mode de conducció. En l’àrea dels sistemes de seguretat Mini afegeix per primera vegada al seu cotxe més famós l’alerta d’abandonament de carril (opcional al Pack Driver Assistance) o el control de creuer adaptatiu, inclòs en el mateix paquet opcional. També funcions com ara la frenada d’emergència, la càmera de visió posterior o la trucada d’emergència.

El nou Mini ja està disponible a Espanya des de 22.300 euros, preu que ascendirà fins als 23.100 euros amb la carrosseria de cinc portes i fins als 26.300 per al Mini Cabrio. El preu pot arribar als 42.700 euros per a la versió John Cooper Works Cabrio.

La marca ha confirmat que el procés de configuració del seu nou vehicle ara és més senzill, ja que s’elimina l’excés d’opcions per simplificar-ho.