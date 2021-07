La penúltima bala de Ford

El Mustang Mach 1 arriba per fi a Europa després d’haver passat per quatre generacions als Estats Units. És, com molts diuen, un Mustang de veritat. Des de la marca es resisteixen a abandonar la gasolina i apunten que és la penúltima bala, la penúltima jugada mestra del mite. A Espanya s’ofereixen dues versions, una amb canvi manual de sis velocitats i una altra amb canvi automàtic de deu. El preu arrenca a 62.970 euros (65.970 euros per a la versió automàtica).

La força del Mustang Mach 1 cal buscar-la en el disseny i en les prestacions. No és un cotxe petit, ja que mesura 4,78 metres de longitud. I és que Ford ha volgut mantenir l’estil dels ‘muscle cars’ amb una silueta molt perfilada i un frontal espectacular, amb una reixeta que integra dues grans entrades de refrigeració.

Ofereix vuit combinacions diferents de colors (entre les quals destaca el nou Gris Fighter Jet) amb increments de preu que van des dels 400 fins als 1.000 euros, per bé que de sèrie és de color blanc. També combina equipaments de disseny específics: ofereix un paquet denominat Mach 1 (1.500 euros) amb pinces en color, adhesius en els faldons i franja al capó. Per darrere destaca l’aleró ‘Magnetic’, així com les típiques òptiques amb les tres franges verticals pròpies del model americà.

PRESTACIONS D’UN ALTRE MÓN

El Mustang Mach 1, que es fabrica a Michigan, ofereix propostes de suspensió i aerodinàmica específiques. Introdueix molles davanteres rígides i barres estabilitzadores, combinades amb la suspensió ajustable MagneticRide amb calibratge a mida. També ofereix el programari EPAS calibrat especialment per obtenir una millor resposta de la direcció, així com un splitter davanter optimitzat, safata inferior i difusor posterior amb especificació Shelby GT500, i ha augmentat la càrrega dinàmica el 22% respecte al Mustang GT (aconsegueix un millor pas per revolt i més estabilitat).

Però el punt fort del Mustang Mach 1 cal buscar-lo en les seves prestacions i en el motor. Som davant d’un V8 de 5.0 litres i 460 CV. Les seves xifres fan caure d’esquena, amb una acceleració de 0 a 100 km/h en tan sols 4,4 segons. Té un parell de 529 Nm a 4.900 rpm, amb sistema d’inducció d’aire obert i vàlvula activa d’escapament d’alt rendiment per millorar la resposta i la qualitat del so.

A l’eix posterior disposa de diferencial de lliscament limitat amb sistema de refrigeració. També està dotat de potenciador de fre d’alt rendiment. I parlant de frens, aquests estan signats per Brembo i disposen de pinces de sis pistons. Les llantes són de 19 polzades i munten pneumàtics Michelin Pilot Sport 4.

Amb aquest model s’introdueix per primera vegada a Europa en un Mustang de producció la caixa de canvis manual de sis velocitats TREMEC. Disposa d’un embragatge de doble disc i una palanca de canvis de recorregut curt, mentre que les agressives pujades i baixades de marxes es fan més suaus, precises i fàcils de realitzar amb la tecnologia d’ajust de revolucions i la capacitat de canvi pla. A més, el pom del canvi és de tipus Bullit. També està disponible la caixa de canvis automàtica de 10 velocitats de Ford, amb un convertidor de parell millorat i un calibratge únic.

Per millorar encara més l’experiència al volant es mantenen els modes de conducció, inclosos els Sport i Circuit, amb Track Apps que permeten desplegar les funcions d’acceleròmetre, temporitzadors d’acceleració i Launch Control. Funcions que, a més, es veuen al quadre d’instruments (totalment digital de 12 polzades de sèrie).