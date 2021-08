Electrificació d’alta gamma

El fabricant de vehicles premium BMW ha presentat recentment a València els seus ambiciosos plans d’electrificació per a la propera dècada. Una estratègia que abasta accions de sostenibilitat, al costat d’una dràstica reducció d’emissions contaminants per així complir els plans de l’acord climàtic de París.

De passada, amb l’esdeveniment anomenat #ElectrifYou, la marca bavaresa va acostar a la premsa especialitzada no només les seves futures accions per a la mobilitat elèctrica, sinó també els nous models electrificats –totalment o parcialment–, mitjançant els híbrids: BMW X1 25e, BMW iX3, BMW 530e, Mini Electric i Mini Countryman Cooper ES.

OBJECTIU, LA PRÒXIMA DÈCADA

El pla de sostenibilitat passa per la mobilitat elèctrica de BMW. I és que cal tenir en compte que, actualment, més del 13% de les vendes a Europa corresponen a vehicles de les gammes BMW i Mini electrificades i elèctriques.

Unes xifres molt prometedores que fan que els responsables del Grup alemany tinguin previst un augment de fins al 25% aquest any, un percentatge que s’elevaria fins al 33% de cara a l’any 2025, i aconseguirien l’important 50% el 2030, moment en què hi hauria set milions de cotxes electrificats circulant, dels quals el 66% serien totalment elèctrics.

Al mercat nacional, BMW ha venut més de 10.000 vehicles amb suport elèctric des que va presentar el 2013 el seu BMW i3. El seu full de ruta a Espanya passa per vendre 130.000 cotxes amb aquest tipus de propulsió, el 60% de BMW i el 40% de Mini. Són xifres assolibles, ja que l’any 2019 la marca ja va ser líder en el mercat amb més de 2.100 unitats d’híbrids i elèctrics.

Més enllà de les xifres, el Grup BMW centra la seva estratègia de desenvolupament en estalviar recursos per ser una referència en la fabricació sostenible i aconseguir unes línies de subministraments també sostenibles. A més, al mateix temps redueix les emissions en conjunt de CO2 dels seus vehicles durant tota la seva vida útil, i més fins i tot va més enllà dels objectius que promou la Unió Europea.

ELS DARRERS EN ARRIBAR

La marca s’estrena aquest any amb el BMW iX3, un SUV molt atractiu de 4,73 metres de longitud que vam poder provar en un recorregut mixt. Disposa de tracció posterior i d’un motor elèctric de 286 CV alimentat per una bateria de 80 kWh per aconseguir 458 quilòmetres d’autonomia segons l’homologació WLTP.

Té un preu de 72.300 euros, però l’enorme tecnologia i el refinament a bord justifiquen aquest preu. En marxa ens va sorprendre el seu excel·lent comportament per tractar-se d’un SUV alt i de certa grandària. De fet, si som conservadors amb la seva llaminera acceleració, ens podrem acostar a l’autonomia anunciada, unes xifres que permeten la seva utilització molt més enllà de l’àmbit urbà.

També vam poder provar el nou Mini Cooper ES, un cotxe molt àgil que es pot conduir amb una mica de pràctica només amb el pedal de l’accelerador per la seva gran capacitat de retenció. Homologa 230 quilòmetres WLTP i el seu motor de 184 CV es nodreix d’un acumulador de 32,6 kWh. Es ven a partir de 25.990 euros si hi comptem les ajudes del Pla Moves III i les promocions de llançament.

A final d’aquest any la marca augmentarà la seva gamma de vehicles electrificats amb l’arribada dels BMW iX i l’espectacular BMW i4. Més endavant apareixerà aquest tipus de propulsió en altres segments, com per exemple en el Sèrie 7 –la carrosseria estendard de la marca– 100% elèctric, així com en versions del Mini Countryman, el BMW X1 i la berlina Sèrie 5.

A més, la marca alemanya treballa per aconseguir un rang de 100 quilòmetres en els seus híbrids endollables en funció del segment.