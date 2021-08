El MERCEDES-BENZ CLASSE C guanya al juliol

El Mercedes-Benz Classe C és el nou component de la llista de models favorits pels usuaris al premi Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica. La sisena generació de la berlina de la marca alemanya ha estat la guanyadora de la recentment conclosa votació del mes de juliol, en uns guardons que aquest 2021 compleixen la seva vintena edició.

Amb aquesta primera victòria parcial, el Mercedes-Benz Classe C s’incorpora a aquest grup de vencedors mensuals en el qual es poden trobar altres destacats models com és el cas dels Hyundai Tucson, Toyota Highlander, Skoda Enyaq iV, DS4, Mitsubishi Eclipse Cross i Peugeot 308, els quals van aconseguir el major nombre de vots en cadascuna de les votacions realitzades des de l’inici del concurs el mes de gener passat.

Classe C, la berlina per excel·lència

Així doncs, el Classe C, un dels models més importants de la gamma de la marca de l’estrella pel que fa a les vendes, fa un pas més per consolidar la seva candidatura al Cotxe de l’Any dels Lectors, un guardó que va aconseguir el seu germà de gamma, el Classe A, l’any 2019. En el moment del seu llançament, el Mercedes-Benz Classe C s’ofereix amb opcions microhíbrides tant de gasolina com de dièsel i en un ampli ventall d’alternatives que van des dels 170 i fins als 265 CV de potència, totes elles amb transmissió automàtica de nou relacions. Més endavant s’incorporarà una variant híbrida endollable amb 100 km d’autonomia elèctrica.

Q4 e-tron, i4 i Yaris Cross

D’altra banda, la votació d’agost del Cotxe de l’Any dels Lectors presenta tres nous aspirants. Es tracta dels Audi Q4 e-tron, BMW i4 i Toyota Yaris Cross. Tres automòbils que representen de manera clara les actuals tendències que predominen en el mercat de l’automòbil amb l’electricitat com a referència.

I és que tant la nova proposta d’Audi com la de BMW aposten per motoritzacions 100% elèctriques dirigides als segments premium dels SUV i les berlines de grandària compacta, mentre que la versió més campera del Toyota Yaris recorre a la nova generació de motoritzacions híbrides elèctriques de la gamma japonesa.

Una sèrie de models que ja han començat a rebre els primers vots a la pàgina web mejorcoche.epi.es, amb el clar objectiu d’assolir el triomf en aquesta vuitena votació mensual i acostar-se una mica més a l’objectiu d’aconseguir el reconeixement de Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica.