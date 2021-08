A la carretera, COM A CASA

Tinkervan es manté com l’opció per a la transformació de les furgonetes de Peugeot. En el cas de la Traveller, s’ofereix amb cinc nivells de camperització diferents; Happy, Sunset, Happy+ sostre elevable, Sunset+ sostre elevable i Dreams. Els dos primers acabats estan disponibles amb la longitud de batalla Standard i Long, mentre que els tres últims només s’ofereixen amb la longitud de batalla Standard.

Cal destacar que tots ells equipen de sèrie els seients davanters giratoris, una taula d’ús interior i exterior, una bateria auxiliar de 100 Ah, diverses preses de 12V, endolls USB i llums LED amb dues intensitats. De manera opcional poden equipar un llit sobre els seients d’origen per 1.350 euros.

El preu d’inici de la Peugeot Traveller Standard és de 31.083 euros, mentre que la versió Long està disponible a partir de 31.501 euros. A aquests preus cal sumar-hi el preu de la camperització, que arrenca en 2.500 euros per a la terminació Happy.

En el cas de la Peugeot Rifter by Tinkervan, s’ofereix únicament amb la longitud de batalla Long, de manera que ofereix un interior realment pràctic i espaiós que inclou un gran llit amb matalàs de viscoelàstica que apareix en abatre els respatllers de la segona fila. La Rifter by Tinkervan està disponible, impostos a part, des de 25.089 euros (dièsel) o 26.880 euros (gasolina).

triple oferta nissan NV

Nissan ofereix una altra molt bona alternativa per gaudir del campering amb les transformacions sobre la base de la NV200 dCi, la NV300 dCi i l’e-NV200 elèctrica amb bateria de 40 kWh.

La NV300 està disponible amb dues longituds de carrosseria (5 i 5,40 metres), mentre que la NV200 i l’e-NV200 disposen d’una única alternativa de 4,40 metres. No obstant això, totes les variants es poden configurar amb dos nivells de camperització: Weekender, ideal per viatjar i dormir; i Pacific, una adaptació completa amb mobiliari i més prestacions per fer del vehicle un habitatge.

L’acabat Weekender inclou sostre elevable en polièster amb llit i matalàs, un kit de segona bateria AGM, voltímetre, dues preses USB, preses de 12V i una taula plegable per a interior i exterior amb suports i seients giratoris per al conductor i el copilot.

Per la seva banda, l’acabat Pacific afegeix un carregador de bateries amb presa exterior, una centraleta electrònica per controlar l’electricitat i l’aigua, un armari lateral esquerre amb taula plegable i suports, una cuina amb instal·lació de gas, nevera amb 40 litres de capacitat, una pica, un dipòsit d’aigües netes i residuals de 50 litres de capacitat i un seient-llit de dues places.

Els preus d’aquestes camperitzacions se situen en 7.454 euros per a la Weekender en tots els models menys per a la NV300, que és de 9.928 euros.