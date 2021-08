Més atractiu, còmode i EFICIENT

Quan l’any 1998 Suzuki va llançar al mercat el primer Burgman 400, va revolucionar el món dels scooters. Aquest popular model va crear el segment dels maxiescúter i, des d’aleshores, ha anat evolucionant amb l’objectiu de seguir marcant tendència. Al llarg de la seva història el Burgman 400 ha rebut dues importants actualitzacions i ara es torna a renovar introduint moltes novetats i un motor eficient.

El nou Burgman 400 manté totes les virtuts que l’han portat a triomfar: estil elegant, excel·lent rendiment, confort de marxa, gran capacitat de càrrega i unes molt bones aptituds viatgeres amb dos ocupants. No obstant això ara presumeix d’una carrosseria més estilitzada.

Estèticament manté els trets identitaris del frontal, amb un grup òptic LED d’estil molt ben definit i amb les llums de posició LED integrades que el fan fàcilment recognoscible. Pel que fa a l’espai, manté la seva gran capacitat de càrrega sota el seient amb 42 litres de volum que permeten guardar un casc integral i un altre de tipus jet. A més, el nou Burgman 400 disposa de dos compartiments darrede de l’escut frontal que proporcionen espai per a guardar objectes i alberguen un endoll de 12 V.

En l’apartat mecànic el motor monocilíndric de 400 cc i quatre temps amb injecció electrònica de combustible, distribució DOHC i refrigeració líquida del Burgman 400 ha estat revisat en profunditat. Ara munta una nova culata amb sistema de doble bugia.

I és que la tecnologia Suzuki Dual Spark afegeix una segona bugia a la cambra de combustió i un injector altament atomitzat per aconseguir una millora significativa del procés de combustió que alhora redueix el consum i les emissions. Sens dubte, totes aquestes millores, que s’afegeixen a l’ús d’un doble catalitzador amb base metàl·lica per a la retenció de partícules, permeten que el nou Suzuki Burgman 400 pugui complir amb la normativa d’emissions Euro5. Per concloure, convé destacar que el nou Burgman 400 també millora el seu dinamisme, ja sigui en ciutat o en carretera, amb una entrega de potència més lineal.