«Volem el cotxe elèctric a martorell»

El president de Seat reconeix que el primer semestre ha estat molt dur i que la crisi dels semiconductors encara passarà factura. Confia en una demanda que està arribant a xifres prèvies a la pandèmia i en l’auge de l’electrificació.

El grup Volkswagen va presentar els seus resultats semestrals, mostrant la recuperació de beneficis per a Seat després d’un primer trimestre complicat. Wayne Griffiths, president de Seat i Cupra, valora aquest esforç per tornar a tenir beneficis i destaca l’increment de la demanda.

Com valora aquest primer semestre?

Hem venut 280.000 cotxes. És un 45% més que el 2020, però l’any passat va ser un desastre. Busquem sempre la referència respecte l’any 2019, sense crisi i sent la marca que més creixia a Europa. El Cupra Formentor i els híbrids endollables ens estan donant un alt nivell de demanda. Encara no estem en el nivell del 2019 però ens hi acostem.

No tot és culpa de la pandèmia, oi?

Pensàvem que era l’únic que ens podria frenar, però ha arribat la crisi dels semiconductors que per a nosaltres és pitjor. En el primer trimestre vam trobar una solució modificant la producció d’alguns models. En les últimes setmanes el tema s’ha complicat, però si som capaços de fabricar el cotxe, ho fem. De fet, és la primera vegada en la història que hem treballat a l’agost.

Han canviat molt les coses amb la crisi dels xips?

Hi ha un abans i un després de la pandèmia amb aquest tema. Els preus de les matèries primeres, la manca de xips (que encara que no entenc per què després d’un any segueixen faltant)... La maquinària de la globalització s’ha aturat bruscament.

No seria més fàcil parar per estalviar?

Possiblement, però no volem perdre les oportunitats. Si pots fabricar, fes-ho. Jo prefereixo sempre planificar per guanyar i no per perdre. Pot ser que no surti com penses, però la nostra obligació és intentar-ho. Seguirem lluitant, perquè les marques funcionen i hi ha demanda. Espanya ha de tenir més confiança en si mateixa i Seat també. El que avui és conservador i surt a protegir-se, perdrà i desapareixerà. Espanya pot ser com qualsevol país d’Europa, però encara ha de creure-s’ho.

Quin és el seu objectiu?

No he vingut aquí només a vendre 600.000 cotxes i a guanyar diners amb això. El nostre projecte, l’electrificació, és molt gran i és per al futur. Això és el que cada dia em motiva. Tenim el projecte Future Fast Forward per a l’electrificació de la companyia i seguirem amb el llançament de Cupra. Per això jo soc aquí. Participem en el PERTE, i volem estar preparats per tenir el cotxe elèctric a Martorell l’any 2025. Un cotxe petit i urbà que democratitzarà la mobilitat elèctrica del grup.

La clau és electrificar Martorell?

És clar. És el repte i cal fer-ho ara. Amb aquesta tecnologia encara és car fabricar cotxes i som petits en el grup, però hem d’enfocar-nos en això. Cal canviar Martorell i passar de ser una fàbrica de cotxes de combustió a una de cotxes elèctrics. La meva tasca és intentar que sigui Martorell la referència per als cotxes elèctrics. I està funcionant perquè veuen que és una gran oportunitat per al grup.

No hi ha un Pla B?

No. Si el grup ha de complir amb el repte de vendre el 60-70% de cotxes elèctrics l’any 2030, sense tenir un cotxe urbà en un segment gran i a un preu accessible que democratitzi aquesta tecnologia, no ho aconseguiran . El grup Volkswagen i Europa necessiten aquest cotxe. I Espanya pot fer-ho. Tenim experiència i una de les plantes més modernes.