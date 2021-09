Fidel al seu ADN

Tot i no haver complert la majoria d’edat, Dacia s’ha fet gran. L’arribada de l’Spring, el primer 100% elèctric de la marca, va ser el punt de partida d’un canvi que es va consolidar amb una nova imatge corporativa que li confereix maduresa. Fa 11 anys, quan la marca tot just començava, va llançar al mercat el Duster. Un model que, després de tres generacions, s’ha fet un lloc en el segment dels SUV. I és que en aquest temps han venut gairebé dos milions de vehicles.

El Duster incorpora l’estil que ja es pot veure en models com el Sandero o el Logan. La silueta és molt similar a la del seu predecessor, però destaquen els canvis introduïts en la calandra i la nova signatura lumínica, en forma d’Y, i incorpora la tecnologia led en els llums d’encreuament. Els canvis també arriben a la part posterior, amb un aleró més gran i noves òptiques.

L’interior també ha estat modificat, especialment en els seients. Han estat redissenyats i ara són més confortables. La consola central és encapçalada per una pantalla tàctil de vuit polzades situada en una posició no gaire elevada, la qual cosa obliga a desviar la vista de la carretera per seguir les instruccions del navegador i això pot provocar una situació complicada. Com gairebé tots els models, inclou Android Auto i Apple CarPlay, però a diferència dels altres la connexió és sense fils.

Pel que fa a les motoritzacions, hi ha un Dacia Duster per a tot tipus de client. Per als que no volen deixar el dièsel hi ha un dCi de 115 CV en versió 4x2 o 4x4 que incorpora una caixa manual de sis velocitats.

En gasolina, la gamma arrenca amb el TCe de 90 CV en versió 4x2 amb caixa manual de sis velocitats i amb el TCe de 150 CV en 4x2 amb una caixa automàtica de sis velocitats. En pocs mesos arribarà al mercat un motor TCe de 130 CV i tracció 4x2, equipat amb una caixa manual de sis velocitats. A aquesta gamma de motors s’afegeix la versió GLP de 100 CV, amb un dipòsit de 49,8 litres, al qual s’afegeix un de gasolina de 50 litres i una autonomia de 1.235 km.

En aquesta ocasió hem tingut l’oportunitat de provar la versió de GLP i la de gasolina de 150 CV amb caixa automàtica. Interiorment s’aprecia la millora en la qualitat dels materials, el tacte dels botons millorat i un major confort per als seients. Una altra de les qualitats de l’interior és la capacitat de càrrega d’objectes, destaca l’espai que hi ha al reposabraços central i que arriba als 11 litres. La conducció d’aquest model GLP és exactament igual que la d’un gasolina.

Per descomptat, i tenint en compte el preu del GLP i l’etiqueta mediambiental que té, és una opció molt a tenir en compte. També ens va deixar molt bones sensacions la versió de 150 CV, amb una caixa automàtica que mou el motor sense el mínim esforç i de manera suau. Està disponible amb tres acabats: Essential, que és el d’entrada, Comfort i Prestige, que és el més alt de la gamma. L’any que ve arribarà al mercat una sèrie limitada que es denominarà Extreme, amb unes característiques molt especials. Pel que fa als preus, la gamma parteix dels 15.140 euros per a la versió Essential, els 16.920 per al Comfort en versió GLP i els 17.834 per al Prestige.