El TOYOTA YARIS CROSS busca un lloc a la final

Toyota s’ha consolidat com una de les protagonistes de la vintena edició dels premis «Cotxe de l’Any dels Lectors» de Prensa Ibérica. Després del tancament de la votació del mes d’agost, i amb la victòria aconseguida pel Yaris Cross, ja són dos els models que la marca japonesa ha aconseguit situar entre els preferits pels lectors, després del triomf aconseguit pel Highlander el febrer .

Un primer triomf parcial que el nou model de Toyota ha aconseguit en haver rebut el major nombre de suports en una consulta en què tenia destacats rivals. I és que el petit model japonès s’ha hagut d’enfrontar als elèctrics Audi Q4 e-tron i BMW i4.

Reforç b-suv

Desenvolupat sobre la nova plataforma GA-B de Toyota, aquest nou B-SUV es presenta com una combinació del concepte d’utilitari compacte del Yaris i de l’herència tot terreny d’una altra icona de la gamma nipona, el Rav4. D’aquesta manera el Yaris Cross es consolida com la porta d’accés a la gamma SUV de la marca amb unes dimensions de 4,18 metres de longitud, 1,77 d’amplada i 1,56 d’altura.

I tot això sota un enfocament al més pur estil crossover, que es reflecteix en una evident altura lliure a terra que s’ha augmentat en 30 mm respecte al Yaris, model amb el qual comparteix una distància entre eixos de 2,56 metres. En aquest sentit cal destacar que l’increment de la longitud exterior (principalment en el volum posterior) li atorga un extra de versatilitat i aprofitament de l’espai interior, amb intel·ligents solucions de càrrega tant al maleter com a l’habitacle.

El Yaris Cross equipa la quarta generació del sistema de propulsió Toyota Electric Hybrid, format per un motor de gasolina d’1,5 litres i una segona unitat elèctrica que, en conjunt, rendeixen 116 CV. El consum combinat sota el cicle d’homologació WLTP se situa entre els 4,6 i els 5 litres cada 100 km, i la variació es produeix en base a l’acabat que escollim o si equipem la tracció davantera o la 4x4 elèctrica AWD-i.

TRES NOUS CANDIDATS

Amb la novena i penúltima votació mensual ja en marxa, la pàgina web mejorcoche.epi.es disposa de tres nous protagonistes. Els Skoda Fabia, Kia EV6 i Volvo C40 Recharge ja han començat a rebre els primers vots per part dels participants en aquest concurs, amb l’objectiu d’aconseguir aquest primer triomf parcial que els permeti incorporar-se a la llista de «models favorits» dels lectors. Una llista de la qual ja formen part altres novetats destacades, com és el cas dels Hyundai Tucson, Toyota Highlander, Skoda Enyaq iV, DS4, Mitsubishi Eclipse Cross, Peugeot 308 i Mercedes-Benz Classe C, a més del Yaris Cross que avui ens ocupa.