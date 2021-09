UN ‘SAVOIR FAIRE’ inigualable

Els dissenyadors francesos utilitzen el terme savoir faire per referir-se al «saber fer» de les coses ben fetes i on el luxe cobra un protagonisme especial. Un terme que destaca al màxim en el nou DS 4, un vehicle situat al centre del segment prèmium C i que segueix sent estratègicament important per a la marca francesa.

Estèticament el nou DS 4 manté les seves proporcions respecte la generació anterior, amb 4,40 metres de longitud, 1,47 d’altura i 1,83 d’amplada. Frontalment destaca la nova firma lumínica, amb uns fars molt afilats que s’incorporen a l’aleta lateral i unes llums diürnes en forma de lletra «S» que uneixen els fars a la graella. Incorpora el sistema DS Matrix Led Vision que combina il·luminació matricial i direccional, i que es complementa amb dues línies de 150 leds dels quals 98 són per a les llums de dia.

Confort digitalitzat

Aquest savoir faire del fabricant francès es trasllada també al seu interior. La digitalització és màxima i s’ha situat la botoneria en llocs accessibles, amb un quadre de comandaments amb una forma contínua i semicircular que comença en una de les portes i acaba en l’altra.

Molt destacable també és el nou Extended Head-Up Display. La informació es projecta sobre el parabrisa i, per tant, a la carretera, en el que es podria considerar com una prolongació del navegador que tenim a la consola central.

Els seients estan confeccionats amb materials de primeríssima qualitat, treballats per experts tapissers, que han aconseguit amagar les costures i a on cada puntada es fixa completament en el cuir. És un dels molts procediments «fets a mà» de l’interior, com també ho són les decoracions en fusta de freixe marró o la confecció dels volants, totalment recoberts de cuir.

Molt important és també la insonorització del vehicle. L’ús de solucions tècniques com ara la soldadura per unió, així com components de suspensió i direcció completament redissenyats, garanteixen un confort de conducció que el converteixen en una referència gràcies a una rigidesa òptima de la carrosseria i a una forma de sentir la carretera excepcional.

Gasolina, dièsel i Phev

Pel que fa a les motoritzacions,el nou DS 4 ofereix tres variants de gasolina PureTech; 130 Automàtic, 180 Automàtic i 225 Automàtic, així com un dièsel BlueHDi 130 Automàtic. En la seva versió híbrida endollable el DS 4 E-tense 225 hereta l’experiència de l’equip de competició DS Performance, que acumula quatre títols en el campionat de Fórmula E. Empra un motor PureTech de 4 cilindres i 180 CV i un motor elèctric de 110 CV amb una bateria de 12,4 kWh que, en conjunt, permeten una autonomia en mode zero emissions de fins a 55 km. L’any 2024 el DS 4 d’una versió 100% elèctrica.

La gamma està formada per tres versions; DS 4, DS 4 Cross i DS 4 Performance Line, a més d’una edició especial de llançament denominada DS 4 La Première. Al nostre mercat la gamma de preus arrenca en 28.800 euros i arriba fins als 51.150 euros.