Torna la gran FESTA DEL MOTOR

L’esdeveniment familiar més gran de Land Rover torna a Les Comes. Enguany aquest festival celebra el seu 15è aniversari i ho fa d’una manera molt especial, oferint a tothom qui ho vulgui la possibilitat de conèixer la gamma del fabricant anglès i de posar a prova els seus cotxes en un circuit off-road de primer nivell.

Com és habitual l’esdeveniment serà obert al públic, que podrà conèixer els últims models de la marca i gaudir d’un gran nombre d’activitats d’oci i aventura per a tota la família.

Únic centre land rover experience

La finca de Les Comes, situada a Súria, no només disposa d’un circuit off-road de fins a 70 quilòmetres, sinó que també és l’únic centre Land Rover Experience de la Península Ibèrica. Es tracta d’un entorn molt especial en el qual els propietaris dels models de la marca anglesa podran posar a prova les capacitats tot terreny dels seus cotxes en unes pistes que estaran senyalitzades segons el seu nivell de dificultat. A més a més, el centre Land Rover Experience organitzarà un curs de conducció 4x4 per ajudar a conèixer millor les capacitats tot terreny d’aquests vehicles.

Una de les grans novetats de l’edició d’aquest any és el RoadBook #LaRuta0, que consisteix en un total de dos recorreguts que es podran seguir amb un Roadbook dissenyat per Xavi Colomé, responsable del traçat del Dakar en les últimes edicions. A les dues rutes disponibles hi haurà instal·lats diversos cartells amb la imatge dels nous models híbrids de la marca. Com a curiositat, aquests cartells estaran impregnats amb diòxid de titani, un component que elimina el CO2 de l’atmosfera i que ajudarà a neutralitzar les emissions dels vehicles que facin aquesta activitat.

I per si no fos suficient, entre tots els participants en el RoadBook #LaRuta0 es sortejaran dues nits a l’hotel Mar de Fulles.

Activitats per a tots els públics

Un dels principals atractius de la Land Rover Party és que no només està destinada als usuaris que disposen d’un vehicle de la marca, sinó que ofereix activitats per a tothom. Enguany no serà pas una excepció, i l’organització ha treballat en configurar una graella de propostes molt interessant.

A la típica zona d’aventura, la fira comercial, les activitats infantils, el Tour 4x4 i els cursos de conducció s’hi afegirà una àmplia zona de restauració amb servei de càtering i una Zona Demo on es podrà provar tota la gamma de Land Rover, incosos els models híbrids endollables. Serà aquí on estaran presents fins a cinc concessionaris de la marca a Catalunya: Donnay, Solmobil, Autopla Vic, Land Motors i el concessionari de Manresa, Sala Motors. Tots ells oferiran als assistents ofertes tant de vehicles nous com d’ocasió i assessoraran a tots els interessats en els vehicles de la marca anglesa.

Però sense cap mena de dubte, una de les cites estrella del cap de setmana és la Supertrack BFGoodrich, una activitat on tots aquells que hi participin amb els seus vehicles faran un circuit d’obstacles naturals (pedres i basses d’aigua).

Realitat virtual, fotos i concerts

La 15a edició de la Land Rover Party arrencarà el proper divendres 24 de setembre a les 9 hores i s’allargarà fins el diumenge 26 a les 12:30 hores. Les activitats més destacades tindran lloc els dos dies del cap de setmana, incloent el ja habitual concert de dissabte nit. En aquesta ocasió els convidats encarregats d’amenitzar la festa seran el grup Zàping.

Altres activitats destacades del cap de setmana seran l’exposició de models clàssics de Land Rover, la Realitat Virtual, un renovat circuit de RC Crawler, els cursos de supervivència Ani 4x4 i un photocall extrem de Land Rover. Tant les inscripcions per als participants com la venda d’entrades per als visitant es poden tramitar a les taquilles d’inscripcions de Les Comes el mateix dia de l’esdeveniment.