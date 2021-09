Són molts els fabricants que interactuen amb els seus clients abans de seure a una taula a dissenyar el que serà una nova generació d’un dels seus models. L’objectiu és descobrir què és el que pensen els propietaris dels vehicles. Això és el que ha fet Peugeot amb el nou 308. Són molts els canvis, però potser el més important és la nova imatge tant del model com de la marca.

Nova imatge de marca

Des del primer moment el nou Peugeot 308 és un vehicle que impacta. La nova calandra, amb el logotip centrat en la part superior, confirma aquest salt de qualitat. Les llums diürnes donen pas a una signatura lumínica esquinçada que incorpora l’últim en tecnologia. A la part posterior les llums led en forma d’urpa imprimeixen caràcter. Les dimensions són contingudes, amb 4,36 metres de llarg per a la versió cinc portes i 4,63 per al model familiar. La batalla creix de forma considerable, passant a fer 2,67 metres en la versió curta i 2,73 en la llarga.

L’interior del nou Peugeot 308 és refinat. El volant també és de nou disseny, amb la part superior i inferior plana i amb un format que agrada pel seu tacte i per la seva direcció. En línies generals l’interior està molt ben aprofitat i hi trobem diversos espais per guardar objectes. Per la seva banda el maleter és ampli, amb una capacitat que va des dels 608 fins als 1.634 litres. Tot plegat amb la possibilitat d’abatre els seients.

Cinc acabats i cinc motors

Pel que fa als acabats, Peugeot n’ofereix cinc: Active Pack; Allure; Allure Pack; GT i GT Pack. En motoritzacions, de partida el Peugeot 308 ofereix motors gasolina Puretech de 110 i 130 CV, dièsel BlueHDi de 130 CV i híbrids de 180 i 225 CV. De cara al 2023 la marca francesa té previst presentar una versió 100% elèctrica.

La gamma Peugeot 308 té un preu de partida de 23.200 euros i arriba fins als 42.100, 43.000 en el cas del model familiar.