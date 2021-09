La comissió d'Interior del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous amb competència legislativa plena la nova Llei de Trànsit, Circulació i Seguretat Vial, que endureix les infraccions i estableix un càstig de sis punts del carnet per als conductors que tinguin el mòbil a la mà i de quatre punts per als que circulin sense cinturó. La nova llei obliga també a dur casc mentre es condueix un patinet elèctric, però finalment –fruit de les esmenes presentades per diversos grups, i concretament una del BNG- no elimina el marge de 20 km/h extra de què disposen els turismes per fer avançaments. El text ha quedat aprovat per 19 vots a favor i 18 abstencions.

La comissió, presidida des d'aquest dijous per l'exministre de Transports José Luis Ábalos, a qui el PSOE ha recol·locat a aquest càrrec- passarà ara la llei al Senat, que si no hi introdueix canvis, la deixarà definitivament aprovada.

Una altra de les novetats de la llei és que els conductors professionals hauran de tenir instal·lats als seus vehicles alcoholímetres anti-arrencament per impedir que puguin circular en cas de superar la taxa màxima legal d'alcohol.