El president de Seat, Wayne Griffiths, ha assegurat aquest dijous durant la presentació del seu primer vehicle 100% elèctric, el Cupra Born, que cal augmentar la demanda d'aquest tipus de cotxes i dels punts de recàrrega si l'Estat es vol convertir en un punt central de la indústria electrificada. "Nosaltres complim i ja estem preparats", ha dit Griffiths, que ha recordat que Espanya "segueix a la cua en venda de vehicles elèctrics". "Hem d'accelerar la demanda amb el Moves III i impulsar el desplegament de la infraestructura de recàrrega", ha insistit. Griffiths ha dit que la companyia vol duplicar les vendes de Cupra el 2022 i que representin un terç del total de l'empresa.

Seat ha confirmat durant la presentació d'aquest dijous, a la Fira Automobile de Barcelona, el seu compromís amb l'electrificació de la indústria de l'automòbil a Espanya. Griffiths ha explicat que Seat tindrà "un rol important" en el projecte de Volkswagen per desenvolupar la família de cotxes urbans elèctrics, i que manté l'objectiu de fabricar-los a Martorell a partir del 2025. La companyia, de fet, té previst llançar el seu propi model urbà elèctric, amb la marca Cupra, aquest mateix any.

Malgrat això, des de Seat han reiterat les crides que fa mesos que fan: si no es venen cotxes elèctrics a Espanya, difícilment se'n podran fabricar. Segons ha admès en declaracions a l'ACN el president del comitè d'Empresa i membre del consell de supervisió de Volkswagen, Matías Carnero, es tracta d'una "crida" a les administracions perquè compleixin amb els seus compromisos. "No podem arribar tard ni a la formació dels treballadors ni a la transformació de la indústria", ha dit Carnero.

El president del comitè d'empresa s'ha mostrat confiat que el vehicle elèctric es farà a Martorell, i ha demanat també "sinèrgies" amb la planta de Pamplona. "Us puc garantir 100% que el cotxe elèctric es farà sí o sí a Martorell", ha defensat.

Una afirmació, però, que Volkswagen com a tal encara no confirma oficialment. "Nosaltres ja hem avançat molt, en poc temps, en el nostre projecte. Volem que Espanya tingui un paper clau en l'electrificació de la indústria de l'automoció, i per això el primer que cal és començar a vendre cotxes elèctrics", ha insistit Griffiths.

Durant la presentació, Seat ha avisat que és "ara o mai" i que cal de la col·laboració público-privada per tirar endavant projectes d'envergadura com els de l'electrificació de la indústria. "Espanya és la segona potència europea en la producció d'automòbils i no pot perdre aquesta posició", ha assegurat el vicepresident executiu de Compres de Seat, Alfonso Sancha.

A l'acte, hi havia representants de l'Ajuntament de Barcelona, com Laia Bonet, o el secretari d'Empresa, Albert Castellanos, així com els secretaris generals dels dos sindicats majoritaris: Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT), entre d'altres.