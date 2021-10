Un autèntic TOT TERRENY

Cada cop queda menys perquè l’Ineos Grenadier arribi al mercat. Després de més de tres anys de desenvolupament la companyia, una de les petroquímiques més grans del món i accionista de l’equip Mercedes-AMG Petronas F1 Team, està més a prop d’entrar al mercat automobilístic amb un tot terreny que busca ser funcional i efectiu. Sense importar res més. Per conèixer-lo millor Ineos ha portat les primeres unitats a Manresa per demostrar com avança el desenvolupament d’aquest vehicle.

El Grenadier és quadrat, imponent i, certament, molt similar als tot terrenys d’abans. Ineos insisteix que s’ha desenvolupat tot pensant en la funcionalitat, amb solucions com ara les tires protectores de les portes, que poden servir de suport per a càrregues o accessoris. Destaquen les seves enormes proteccions, fàcilment desmuntables perquè les reparacions siguin menys costoses i més senzilles.

També resulta especial la porta del maleter, amb una obertura petita per facilitar la càrrega d’objectes petits i una escala a la porta per pujar al sostre del cotxe i poder col·locar càrregues en les seves barres. També disposa de preses de corrent a la part davantera i posterior per a la connexió de dispositius com ara llums o balises. L’acer i el plàstic abunden en un vehicle en què tot està pensat per ser efectiu, resistent i pràctic.

El seu interior segueix la línia exterior, però crida l’atenció per la disposició dels seus comandaments, que fa que l’habitacle s’assembli a la cabina d’un avió. I és que els controls dels sistemes off-road, de les preses auxiliars i altres accessoris estan ubicats al sostre, mentre que els de la climatització i el confort es troben a la consola central. El sistema d’infoentreteniment es gestiona a partir d’una pantalla tàctil de 12,3 polzades que, a més, servirà de quadre d’instruments. Sens dubte un element molt curiós, ja que darrere del volant no hi trobem cap tipus d’instrumentació, sinó senzillament uns testimonis lluminosos. Quant als materials, a uns seients resistents a l’aigua signats per Recaro (completament de sèrie) i al cuir adoptat al volant o el fre de mà, se li uneixen catifes de goma i uns desguassos interiors per rentar-lo amb facilitat.

Motors BMW gasolina i dièsel

L’Ineos Grenadier disposarà de dues opcions de motor, un dièsel i una altra gasolinaperò totes dues procedents de BMW. Així, disposarà d’un propulsor gasolina de 285 CV de potència i 450 Nm de parell màxim o d’un altre dièsel de 249 CV i 550 Nm. Tots dos aniran associats a una caixa de canvis automàtica de 8 velocitats procedent de ZF, la mateixa que fan servir a BMW.

Aquest tot terreny de 4,92 m de longitud i 1,93 d’altura promet grans capacitats 4x4. Per aconseguir-ho empra tres diferencials: el central mecànic, el davanter i posterior electrònic.

En marxa

En una primera presa de contacte com a passatgers vam poder comprovar que es defensa amb solvència a terrenys plens de fang, ja que la nit anterior havia plogut abundantment. Durant la prova va destacar especialment el seu confort (fins i tot en les zones més complicades) i la suavitat en passar per peralts, rampes o rasants. Des de la pròpia marca van insistir en afirmar que la prova es realitzava amb prototips inacabats, però el cert és que es van percebre pocs sorolls i l’experiència va complir amb nota.

L’Ineos Grenadier tindrà una capacitat de càrrega d’aproximadament una tona(tot i que la xifra encara s’ha de confirmar) i una capacitat de remolc, aquesta sí confirmada, de 3.500 quilos.

Pel que fa a les rodes, de sèrie arribarà amb llantes d’acer de 17” i pneumàtics Bridgestone All-Terrain dissenyats específicament per a aquest model, tot i que com a extra es podran muntar llandes de 18”. També estaran disponibles uns BF Goodrich All-Terrain, els que equipava a la prova.