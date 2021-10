Iniciació CROSSOVER

Després de les noves gammes Tucson i Kona, Hyundai ha fet un pas més en el procés de posada al dia de la seva gamma crossover amb la presentació del Bayon. Amb motiu de la presentació del nou i20, la marca coreana ja va advertir que la seva oferta utilitària compacta prescindiria de la tradicional versió Active que l’havia acompanyant durant els últims anys.

Una absència que s’anava a suplir amb un model totalment nou, dotat d’una personalitat pròpia i d’acord amb els criteris estilístics que predominen en el catàleg SUV de Hyundai. I aquest vehicle és el Bayon. Es tracta de la nova porta d’accés a l’oferta més aventurera de Hyundai, fins ara ocupada pel Kona i amb el qual comparteix una clara afinitat estètica, principalment en el seu frontal.

Amb 4,18 metres de longitud, 1,78 d’amplada i 1,49 d’altura, el Bayon s’enquadra en la nova generació d’utilitaris de caràcter crossover que, sense arribar a ser tot camins pròpiament dits, disposen d’aquest particular toc off -road tan de moda.

Entre les seves característiques principals cal citar unes destacades cotes d’habitabilitat anunciades per la marca, amb un maleter de 411 litres de capacitat, 37 més que un Kona. Un maleter que disposa d’una pràctica solució ja utilitzada en altres models de la marca com és la safata superior lliscant pel respatller dels seients. Per accedir a aquest agraït compartiment de càrrega ens trobem amb una gran porta dotada d’una original firma lumínica led que uneix els dos pilots de costat a costat.

Desplegament digital

El Bayon hereta l’interior del seu «germà» i20, amb la instrumentació digital i la pantalla central disponible en mides de 8 i 10,25 polzades, amb unes àmplies prestacions en matèria de connectivitat i amb detalls com la plataforma de càrrega sense fils per a dispositius mòbils o les dues connexions USB ubicades al tauler de control, més una tercera per als ocupants de les places posteriors.

Gasolina «mild hybrid»

El Bayon està disponible únicament amb motoritzacions de gasolina. D’una banda es troba la versió d’entrada a la gamma 1.2 de 84 CV, d’altra el motor 1.0 T-GDI que disposa de variants mild hybrid de 48V amb dos nivells de potència (100 i 120 CV), i finalment una de combustió tradicional per la de menor potència. A més, aquesta última es pot escollir tant amb el nou canvi manual intel·ligent de sis marxes com amb l’automàtic de doble embragatge 7DCT que acompanya el propulsor 1.0 T-GDI de 120 CV.

Entre altres particularitats, aquesta última permet, en determinades circumstàncies, circular «en mode vela» quan es deixa d’accelerar, amb el consegüent estalvi de combustible.

El catàleg del Hyundai Bayon s’articula al voltant dels nivells d’acabat Essence, Maxx, Tecno i Style, i ja està a la venda amb una agressiva campanya promocional que inclou 3.000 euros de descompte de llançament. D’aquesta manera el preu d’accés a la gamma (Essence 1.2 MPI) és de 16.490 euros. A més, podem gaudir de diverses rebaixes addicionals de 1.200 euros si optem per la seva oferta de finançament, i altres 1.000 euros en cas d’aportar un vehicle usat.