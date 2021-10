Un Mercedes Classe S A ESCALA

Al Saló de l’Automòbil de Barcelona també es podrà veure, a més dels models que hem comentat a les primeres dues pàgines d’aquest espai de motor, el nou Mercedes-Benz Classe C. Es tracta de la cinquena generació del model, la versió més venuda de la marca alemanya assentada a Stuttgart amb més de 10 milions d’unitats posades en circulació des de la seva introducció l’any 1984.

El nou Mercedes-Benz Classe C 202, definit per la marca com un Classe S en format petit per tota la càrrega de tecnologia i telemàtica que incorpora, presenta un disseny modern i innovador i unes proporcions dinàmiques gràcies a la combinació d’uns voladissos frontal i posterior molt curts i d’una gran distància entre eixos.

Pel que fa a les dimensions segueix la tendència del mercat i creix, arribant fins als 4.751 mm de llarg. Això suposa 65 mm més en el cas de la berlina i 49 mm per a la carrosseria familiar respecte el model anterior. El maleter de la berlina manté la seva capacitat amb 455 litres, mentre la seva versió familiar augmenta en 30 litres fins als 490.

La maniobrabilitat del nou Classe C 2021 augmenta gràcies a la reducció del diàmetre de gir, que es queda per sota dels 11 metres gràcies a la incorporació de l’eix posterior direccional (en opció).

A l’interior Mercedes es manté a l’avantguarda tant en tecnologia com en habitabilitat, amb una gran pantalla central d’11,9 polzades i un display per al conductor de 12,3. Aquest disposa del sistema MBUX d’última generació, que ara és un 50% més ràpid a l’hora de processar. També incorpora la realitat augmentada, el car sharing entre conductors i el reconeixement per veu, empremta o pin.

El model es presenta en acabat base, Avantgarde i AMG Line. L’Avantgarde resulta urbà i sobri, amb llantes de 17 “de sèrie o 18” opcionalment. Per la seva banda, l’acabat AMG Line és més esportiu i equipa llantes de 18” sèrie i de 19 opcionals. L’equipament de sèrie augmenta i inclou fars LED d’alt rendiment, sensor de pluja, seients calefactats per a conductor i acompanyant, paquet d’aparcament, sistema MBUX, Navegació Premium, climatització automàtica THERMATIC amb dues zones, volant esportiu multifunció en cuir o sistema sense fils de càrrega, entre moltes altres coses.

En el capítol mecànic el nou Classe C 2021 disposa de motors tèrmics tant en dièsel com en gasolina amb arquitectura de quatre cilindres, tots ells amb microhibridación lleugera. La gamma consta de tres motors gasolina de 170 CV, 204 CV i 258CV, i dos motors dièsel de 200 CV i 265 CV. Tots els propulsors van associats a caixes de canvi automàtiques de nou relacions anomenades 9G-TRONIC.