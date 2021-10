El transport més PROFESSIONAL

Fiat renova la Ducato per reforçar el seu lideratge en el segment professional. Un model en què gairebé no hi ha canvis a nivell de disseny, més enllà d’uns nous fars que proporcionen un 30% més de lluminositat que els fars halògens clàssics gràcies a la utilització de la tecnologia Full Led.

Però a l’habitacle és on trobem una autèntica revolució enfocada a millorar el confort i la qualitat de vida a bord. Per això equipa sistemes com ara el Keyless Entry and Go l’arrencada del motor sense clau, el fre d’estacionament elèctric, el seient del passatger «Eat and Work», el compartiment per a recarregar mòbils sense fils, dues entrades USB de tipus A i C, la presa de corrent d’alta tensió de 230 V i el parabrisa tèrmic.

També gaudeix d’un quadre d’instruments i un volant redissenyats, juntament amb una nova palanca de canvis, nous panells de portes més funcionals i espaiosos i controls automàtics d’aire condicionat que faciliten la seva visualització i maneig.

Fiat ha dotat la Ducato de seients amb un aspecte més modern i un nou encoixinat per oferir més espai i confort, així com d’una nova direcció assistida elèctrica i d’un volant amb diàmetre de gir reduït. Pel que fa a la tecnologia, disposa de noves interfícies Uconnect amb pantalles de fins a 10,1 polzades i d’un sistema de navegació que incorpora mapes TomTom 3D i interfície Apple Car Play/Android Auto amb sistema de connexió sense fils. A més, també equipa la instrumentació «Digital Cockpit».

La gamma Ducato disposa de tretze combinacions mecàniques diferents. Això s’aconsegueix combinant quatre nivells de potència i dos canvis de marxes, un manual de sis velocitats disponible per als models de 120, 140, 160 i 180 CV i un altre automàtic amb el sistema «9Speed», disponible per als tres nivells de potència més alts. També és nou el canvi manual de sis velocitats per a les potències de 120 i 140 CV. La gamma Heavy Duty, disponible en els tres nivells de potència més alts amb canvi manual o automàtic, completa l’oferta de motors.

E-Ducato; MÀxima eficiÈncia

A les mecàniques de combustió s’uneix una alternativa totalment elèctrica que rep el nom d’E-Ducato. Gràcies a la seva arquitectura la nova Ducato 2021 pot allotjar les bateries a la part inferior sense alterar la seva capacitat de càrrega. Una capacitat que, dit sigui de pas, va dels 10 als 17 metres cúbics de volum i le gairebé dues tones de pes. Altres avantatges evidents d’aquesta distribució són el repartiment òptim del pes i la baixada del centre de gravetat, que millora la maniobrabilitat. El motor elèctric de la E-Ducato ofereix un parell màxim de 280 Nm, una potència de fins a 90 kW (uns 122 CV) i una acceleració de 0 a 50 km/h en 5 segons. Està disponible amb dues configuracions de bateries diferents de 47 o 79 kWh, així com amb quatre tipus de modes de recàrrega. Amb bateries de 47 kWh la E-Ducato pot recórrer fins a 170 km segons el cicle WLTP i fins a 235 km en recorregut urbà. Amb bateries de 79 kWh les distàncies augmenten a 280 i 370 km. A més, en poc més de mitja hora carregarem suficient per recórrer un màxim de 100 km.