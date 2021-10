Els XIII Premis Automobile Barcelona by El Periódico s’han obert aquest any a la ciutat i als lectors de Prensa Ibérica gràcies al suport de Multipost Auto, especialistes en gestió digital d’empreses del sector. Des del certamen de 2017 El Periódico i Automobile Barcelona lliuren els premis de la sala, i en l’edició d’aquest any s’ha buscat premiar les activitats, propostes i actuacions que han servit per dinamitzar un moment delicat del sector.

La pandèmia ha provocat un col·lapse en moltes facetes de la indústria automobilística, tot i que també ha significat una important acceleració en l’arribada de l’electrificació al sector. És per això que des d’El Periódico i Automobile Barcelona s’ha volgut fer referència als que, malgrat el complicat moment que estem vivint, han pogut contribuir amb el seu esforç a consolidar un enlairament molt necessari.

Respecte les anteriors edicions dels guardons s’ha volgut fer un pas endavant en un moment clau per al sector de l’automòbil, partint de la base que totes les empreses i tots els fabricants s’han bolcat en dos aspectes: l’electrificació i la digitalització. Per això ja es pot considerar que tots ells són ecològics, digitals i sostenibles.

Lectors i internautes han decidit. S’ha buscat un ventall més ampli de projectes i solucions per al present i el futur. Empreses i propostes que fomenten l’ús sostenible de l’automòbil, amb solucions tecnològiques innovadores. També s’han volgut premiar les actuacions en seguretat viària, educació i estratègies de mobilitat urbana. Així, les votacions es van tancar el passat dilluns 27 amb més de 1.500 participants en l’enquesta.