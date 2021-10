Com serà la mobilitat en els pròxims anys? L’esdeveniment IAA MOBILITY ens va servir de molta inspiració. Un dels models presentats ens va impressionar sobretot, l’Ora Cat de Great Wall Motor (GWM) Ora, perquè representa un estil de vida que celebra el disseny, la moda i la cultura urbana. Presentem el nou vehicle sostenible nouvingut.

GWM Ora és una marca que se centra en les necessitats dels seus clients. «Avui dia, la mobilitat intel·ligent enfocada a les necessitats del client és un dels requisits estàndard. De fet, el producte ha de respondre a les dues grans preguntes: ¿quin és el seu valor afegit i com pot enriquir la vida dels nostres clients?», explica Rebecca Grajecki, Brand & Màrqueting Director d’Ora a GWM Europe. La resposta de GWM Ora és que es tracta d’un ecosistema d’aplicacions, serveis i estil que va més enllà del mateix automòbil en si mateix. Gràcies a la seva tecnologia en xarxa, el cotxe es converteix en el nostre assistent personal i passa a ser una part indispensable de les nostres vides, al mateix temps que és elegant!

Del tot elèctric i amb aspecte retrofuturista

Amb aquest aspecte, l’Ora Cat bé podria ser l’estrella de les desfilades de moda de Gucci, Channel o altres grans dissenyadors, perquè el seu estil retrofuturista es troba amb un esperit més clàssic. Els seus característics fars retro recorden l’estètica de l’automòbil més divertida de la dècada dels seixanta, mentre que els llums posteriors dinàmics i de tira contínua hi donen un aspecte futurista. Aquest estil també es trasllada a l’interior, on la tapisseria vegana d’alta qualitat contrasta amb la doble pantalla central flotant de 20,5» (aprox. 52 cm), el cor del sistema d’entreteniment 4G que alhora també és la connexió entre l’automòbil i el conductor.

GWM Ora, el plaer de la conducció personalitzada

Tot just pujar al vehicle, l’Ora Cat sap qui som mitjançant reconeixement facial i ajusta els seients, la ràdio i la navegació a les nostres necessitats. A més, totes les funcions també es poden controlar mitjançant control per veu o des de l’aplicació. A l’aplicació també podem organitzar fàcilment les tasques diàries. Ora Cat ha sigut desenvolupat per i per a nadius digitals, cosa que significa que gràcies a les seves característiques i al seu disseny, aquest automòbil passa a formar part del nostre estil de vida, ja que pot fer molt més que portar-nos d’un lloc a l’altre.

Per això, conduir amb l’Ora Cat de GWM també és divertit: el motor elèctric té una potència de 126 kW i 250 Nm de parell motor màxim. En poques paraules: podem accelerar de 0 a 50 km/h en 3,8 segons. Depenent del model de la bateria, té una autonomia de fins a 400 km. Per assegurar-nos que arribem a la nostra destinació de manera segura i sense preocupacions, compta amb un sistema de càmeres de 360 graus, sensors de radar i detectors de son i distracció. Un sistema d’estacionament completament automàtic garanteix un estacionament segur. El ‘software’ més recent s’instal·la periòdicament a través d’actualitzacions OTA (‘over-the-air’ o per aire), així que l’automòbil sempre està actualitzat sense haver de fer una visita al taller. Pràctic, ¿oi?

L’Ora Cat es pot reservar a partir de finals de 2021 al lloc web oficial de GWM en diverses configuracions diferents. Les entregues es realitzaran en la primera meitat del 2022. Hi haurà col·laboracions i regals per als compradors, però encara no podem revelar res més!

GWM Ora, la marca del futur de Great Wall Motor

GWM Ora és la marca purament elèctrica, innovadora i de moda del fabricant d’automòbils Great Wall Motor (GWM) que ha arribat com una alenada d’aire fresc per donar un nou enfocament al mercat europeu de la mobilitat elèctrica. Great Wall Motor (GWM), l’empresa matriu, és líder en la indústria del disseny de xarxes intel·ligents i pionera en la investigació i el desenvolupament de les principals tecnologies com el 5G, el pilot automàtic i V2X (Vehicle to Everything).