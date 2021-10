L’adrenalina i la passió que Bruce Springsteen destil·la en cada segon del seu ‘Born in USA’ podem trobar-la en la veu de Wayne Griffiths cada vegada que fa referència al primer model de la marca Cupra 100% elèctric: el Born. El president de la companyia (Seat i Cupra) s’emociona cada vegada que parla de Barcelona, de la seva llum, de la seva passió i del model compacte que aquests dies està voltant per la ciutat en la seva presentació a nivell mundial. L’arribada del Born suposa un punt i seguit a l’estela d’èxit que la marca ha experimentat amb el Formentor (el 50% de les vendes són del model híbrid endollable) i representa la culminació de l’anhel elèctric per a un futur que és molt present en una marca que aquest any facturarà 1.300 milions d’euros, per sobre de les previsions inicials.

El Cupra Born és un model que, segons el cap de disseny de Cupra i Seat, Jorge Díaz, «crea desig, exalta emocions i fa gaudir l’experiència de conduir». El Born està construït sobre la plataforma modular MEB del grup Volkswagen amb 4,32 metres de llarg, 1,80 metres d’ample i 1,50 metres d’alt.

La marca ha intentat projectar la seva proposta més exclusiva, amb un frontal que mostra la paraula Cupra al centre i una graella emmarcada en coure que permet refrigerar el motor.

I és que contràriament al que es pensa, els elèctrics també necessiten respirar. Les òptiques full Led s’integren en un capó musculat presidit per l’anagrama de Cupra.

Fins a 700 quilòmetres

Aquest compacte promet una autonomia que oscil·la entre els 424 i els 540 km per càrrega (opcionalment fins a 740 en un ús urbà i amb el pack Range), i per passar de 0 a 100 km/h necessita només 6,6 segons. Com succeeix amb el seu cosí, el Volkswagen ID3, disposa de tres propostes de bateria: una de 45 kWh, una altra de 58 kWh i una tercera de 77 kWh. Per als més arriscats en temes d’autonomia, el Born pot recarregar en un punt ràpid de 170 kW l’energia suficient per realitzar 100 km en 7 minuts.

En la seva arribada al mercat Cupra posa a disposició dels usuaris dues versions de motor: un 110 kW (150 CV) i un altre de 150 kW (204 CV). De cara al 2022 la marca ha anunciat una versió més potent de 170 kW (231 CV) gràcies al paquet d’altes prestacions e-Boost. Les bateries són d’ions de liti i es refrigeren a través d’un circuit d’aigua.

El Cupra Born arriba al mercat aquest mateix any, sent Espanya i Alemanya els seus primers ports de desembarcament. El preu de 37.400 euros per a la versió de 204 CV (la primera en arribar) el col·loca lleugerament per sota de de l’ID.3. Després d’aquesta Launch Edition arribarà la resta de la gamma, incloent el paquet e-Boost que elevarà la seva potència fins als 231 CV. La versió d’accés de 150 CV amb bateria de 45 kWh serà l’última en arribar, amb un preu proper als 31.600 euros.