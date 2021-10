Comprar-se un cotxe continua sent un acte important en les nostres vides. Després del confinament i els canvis imminents de trams impositius, el mercat ha entrat en una fase irregular que ara s’ha vist agreujada per la crisi dels microxips, cosa que ha provocat un encreuament de tendències entre oferta i demanda. En aquest terreny de la demanda, les anàlisis de les dades de l’Agència Tributària revelen que el preu dels vehicles s’ha incrementat en un any. Ho ha fet una mica més d’un 7%, per la qual cosa els ingressos a les arques estatals també han pujat.

El preu mitjà dels vehicles matriculats el setembre (incloent-hi l’import de l’impost de matriculació) va ser de 21.201 euros, xifra que suposa una pujada del 10,7%, mentre des de començament d’any va augmentar fins als 20.371 euros, un 7,2% més que en el mateix període de l’any anterior.

Més recaptació

La recaptació per l’impost de matriculació, taxa transferida a les comunitats autònomes, ha crescut també. Això demostra la tònica ascendent, no de les vendes (el mercat ha caigut un 15,7% fins al setembre), sinó dels preus dels vehicles que es comercialitzen a Espanya. La xifra recaptada per l’impost es va situar en 390,2 milions d’euros durant els nou primers mesos de l’any, xifra que implica un augment del 47,31% en comparació amb els 264,88 milions d’euros del mateix període de l’any anterior, segons dades facilitades per l’Agència Tributària.

Durant el mes de setembre passat les comunitats autònomes van ingressar 20,59 milions d’euros per l’impost de matriculació, que representa una disminució del 39,4% en la comparativa amb els 33,95 milions d’euros registrats el mateix mes de l’any passat. Es dona la circumstància que el 2020 es va produir una alça de les vendes motivada per la imminent modificació del valor de l’impost per l’entrada en vigor de la normativa mediambiental europea d’emissions (tot i que després es va fixar una moratòria fins a final d’aquest any). Això suposa que l’1 de gener tornarà a aplicar-se la normativa dels 95 grams, aparcada temporalment per ara.

Si veiem el que ha ingressat de mitjana l’Estat des del gener fins al setembre (període publicat per l’Agència Tributària) per cada vehicle, la xifra és de 615 euros, un 57,3% més, mentre que el setembre passat van ser 285 euros, un 28,75% menys. El marge que els fabricants fixen ara per cada cotxe venut és més gran atès el nivell de preu més gran dels vehicles. Això, davant l’escassetat d’oferta (la crisi dels microxips ha incrementat fins a 9 mesos els terminis d’entrega), implica un guany immediat, ja que el comprador pot variar la seva elecció i apostar per un vehicle més car si amb això troba disponibilitat immediata.