Un premi europeu A L’EXCEL·LÈNCIA

L’any 1976, ara fa 45 anys, la família Ballús va obrir un taller al Carrer de la Llum de Manresa. Tot just 10 anys després va vendre el seu primer vehicle de la marca Toyota, i des d’aleshores ha anat creixent any rere any fins a dia d’avui. Actualment ja fa més d’una dècada que aquell taller inicial, que posteriorment es va convertir en concessionari, està ubicat al carrer Sallent del polígon dels Dolors. Però independentment de l’emplaçament la família Ballús sempre ha volgut mantenir-se a prop dels seus clients a través d’una atenció completa i un tracte personalitzat.

Però una cosa és dir-ho i una altra és fer-ho. I el cert és que Tallers Ballús porta molts anys fent-ho a la perfecció. No ho dic jo, ho diuen els guardons que ha rebut en diverses ocasions i que els han premiat com a concessionari modèlic. L’any 2019 l’empresa manresana va ser guardonada amb el premi Toyota Retailer Excellence, que reconeixia a nivell estatal la seva bona gestió, la satisfació dels clients i els resultats econòmics. Però si aquell premi va ser important, el que han rebut aquest 2021 encara ho és més.

I és que Tallers Ballús ha obtingut el premi Ichiban, una condecoració atorgada per Toyota Motor Europe que premia als concessionaris que han ofert la major excel·lència en el servei i la millor atenció als seus clients. Per arribar a entendre la importància d’aquest premi el millor és aportar una dada: en total, 44 concessionaris de 32 països a escala europea han obtingut aquest guardó... d’entre més de 2.500 candidats que optaven a aconseguir-lo. En efecte, alguna cosa deuen estar fent bé a Tallers Ballús.

Com és evident, una distinció d’aquesta categoria no s’obté cada dia. És per això que el passat dimarts 26 d’octubre el concessionari va celebrar un acte de celebració en el qual es va fer l’entrega oficial del premi Ichiban 2021. Però no només s’hi van aplegar els comercials i treballadors del concessionari, sinó que també van assistir-hi diversos directius de la marca, entre els quals s’hi trobava el president de Toyota Espanya, Miguel Carsi.

Durant la cerimònia el gerent de Tallers Ballús, Jordi Ballús, va pronunciar un emotiu discurs de reconeixement i agraïment tant al personal de l’empresa com a les seves famílies. Tot seguit va ser el torn del president de la marca, que va reconèixer que «Tallers Ballús és com una gran família, i aquesta és la clau de l’èxit».

45 anys després de l’obertura del taller on va començar tot, l’ara ja més que consolidada empresa Tallers Ballús disposa d’un guardó més per decorar les seves vitrines. A més, tots els seus treballadors poden lluir un pin més a les seves camises... que de ben segur no serà l’últim.