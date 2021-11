Aquest any 2021 ha estat un any de celebració per a Tallers Ballús. No ens enganyem, enguany la crisi de semiconductors i les conseqüències de la covid s’han deixat notar també a la concessió manresana, però afortunadament el 2021 ser recordat com l’any en què Tallers Ballús va guanyar el premi Ichiban a la major excel·lència en el servei i la millor atenció als seus clients.

Per celebrar aquesta efemèride es va desplaçar fins a la capital del Bages el president de Toyota Espanya, Miguel Carsi, i a Regió 7 vam voler aprofitar la seva visita per entrevistar-lo i tractar d’esbrinar quins són els plans de futur de la marca japonesa.

P Com tancarà Toyota l'any 2021 a nivell comercial?

R A nivell comercial tancarem per sobre del 10% a nivell de vendes, xifra que encara és superior si parlem de postvenda. La recuperació s'està materialitzant, els cotxes circulen, fan més quilòmetres i realitzem més serveis. Ha estat un any molt complex. Després d'un 2020 que va ser el més complicat de la història, aquest tampoc no ha pas estat senzill: primer amb temporals de neu, després amb problemes de transport amb un vaixell que es va quedar encallat al Canal de Suez... però tant la marca com els clients s'han comportat de manera excepcional.

Hem sabut connectar amb el públic cada cop més, i de fet la tecnologia híbrida és un factor clau i diferenciador que ens ha ajudat que més clients vinguin a la nostra marca, per la qual cosa ha estat un bon any dins les dificultats tant de subministraments com meteorològiques.

Com afronta la marca la crisi actual de semiconductors?

Fins fa un parell de mesos no ens havia afectat, però a tota la zona del sud-est asiàtic han hagut de tancar països per les dades epidemiològiques com ens va passar a nosaltres fa dos anys. Això ha fet que els obrers no hagin pogut fabricar els components que utilitzen els nostres vehicles tant a nivell europeu com a la resta del món.

Ara la població d'aquests països ja s'ha vacunat i s'ha reprès la producció. Però no és quelcom que evolucioni ràpidament, sinó que triga en arribar a velocitat de creuer.

Quines són les previsions econòmiques de cara al 2022?

Ja aquest 2021 són positives, de manera que les previsions per al 2022 són encara millors. De fet la nostra producció està completament restaurada, així que esperem que l'any que ve, tret de problemes similars de tancament de països, es normalitzi. Són els problemes de la globalització, que fins ara no havíem vist però que ara hem entès com funcionen.

Actualment Toyota disposa de vehicles híbrids, híbrids endollables i fins i tot d'hidrogen a la seva gamma. Apostarà també pel cotxe elèctric?

De moment ja tenim el Lexus UX elèctric que comercialitzem dins del grup, però l’estratègia de la marca és multitecnològica. Vam començar amb l'híbrid fa més de 20 anys i l'híbrid endollable el vam llançar fa 10 anys, però no era el moment d'aquesta tecnologia. Ara l'hem rellançat novament amb el Prius i el RAV4, per la qual cosa estem incrementant el nivell d'electrificació.

Però l'elèctric també està arribant, tot i que a Europa anem a dues velocitats: d'una banda hi ha Noruega, que té un 65% de quota d'electrificació (i és un mercat on Toyota és líder tot i no disposar de vehicles elèctrics purs) i de l’altra hi ha Espanya, on tenim un nivell d'electrificació molt baix. Els elèctrics arribaran, com també arribarà la tecnologia de pila de combustible. Una tecnologia que, per cert, creiem que té futur.

Ara bé, d'aquí a vint anys potser anem a una tecnologia que encara no es coneix, així que jo crec que l'amplitud de mires i estar atents al mercat ens permetrà continuar trobant tecnologies per al futur.

Aleshores Toyota creu que la tecnologia d’hidrogen per a vehicles de carrer té futur?

És clar que l'eficiència de l'hidrogen en el transport pesant és molt més gran, perquè l'alternativa és un vehicle a bateries. Si en un camió, que guanya diners per vendre càrrega, la meitat són bateries que es fan servir per moure l'altra meitat, no s'aconsegueix cap eficiència. En aquesta equació l'hidrogen és imbatible.

Centrant-nos en els vehicles, el Toyota Mirai de segona generació ja es pot comprar, encara que actualment la infraestructura de recàrrega d'hidrogen a 700 bars només està disponible a Madrid. Però és un cotxe que, amb una càrrega de dos minuts, és capaç de recórrer 1.300 quilòmetres... el vehicle elèctric trigarà molt a arribar a aquest nivell d'eficiència.

Quin és el handicap? Doncs que cal produir-lo i després convertir-lo a electricitat. Però no crec que sigui ineficient, perquè actualment els molins de vent poden produir a la nit però no hi ha consum, de manera que l'hidrogen és un emmagatzematge perfecte d'energia. Si produïm hidrogen amb aquests molins que avui dia estem desaprofitant l'eficiència serà del 100%. A més, ja s'està canalitzant a través de les canonades de gas natural que estan repartides per tot el país, de manera que la infraestructura ja està a punt per poder moure l'hidrogen d'un punt a l'altre. Fins i tot es podria donar la paradoxa que Espanya fos exportadora d'hidrogen en un futur, cosa que no ha passat mai a la nostra història.

El futur de l'hidrogen és brillant. És cert que els electrolitzadors tenen encara marge de millora, però arribarà un dia que es produirà hidrogen verd a preus imbatibles.

Per quines raons creu que a Espanya els vehicles híbrids tenen més èxit que els 100% elèctrics?

Té a veure amb els ajuts que es donen a nivell estatal. En el cas d’Espanya és el Pla Moves, però a Portugal tenen un IVA reduït, a Noruega no paguen autopistes i tenen aparcaments gratuïts... tot depèn de l’interès que tingui el país a promoure la tecnologia.

Què representa per a Toyota que el concessionari Tallers Ballús hagi estat escollit com un dels guardonats del premi Ichiban?

És un orgull enorme. Vaig estar aquí fa tres anys quan van rebre el premi al millor concessionari d'Espanya en atenció al client, però ara han guanyat el premi a nivell europeu. És un concessionari model i tant de bo en poguéssim tenir molts més així. La veritat és que tenim una sana competició, perquè totes les concessions no només intenten vendre, sinó fer-ho amb atenció i cura al client.