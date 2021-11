Doble PERSONALITAT

El nou Cupra León 2.0 TSI DSG7 de 300 CV i el seu germà Sportstourer 2.0 TSI DSG7 amb 310 CV són cotxes amb dues personalitats molt diferents. Dues ànimes bessones pensades per agradar a un tipus de conductor que busca un vehicle per al dia a dia a la gran ciutat, però sense renunciar a la màxima expressió de l’esportivitat.

NEOMotor va ser un dels pocs mitjans nacionals que ha tingut l’oportunitat de provar a fons el Cupra León de 300 CV de potència. La jornada va començar a la seu de Cupra a Madrid, al cèntric Passeig de la Castellana. El Cupra León presenta dues carrosseries, una de cinc portes amb un motor que desenvolupa 300 CV i una Sporstourer amb dues potències: 300 i 310 CV.

Totes les unitats de prova estaven pintades en el color «Gris grafè», provant en aquesta ocasió la versió cinc portes amb el motor 2.0 TSI de 300 CV i caixa automàtica DSG de set velocitats. El vehicle venia equipat amb uns pneumàtics Bridgestone Potenza Race, amb llantes Performance Sport Black & Copper de 19 polzades i amb un sistema de frens Brembo amb discos ventilats i perforats de 370x30 mm i pinces de quatre pistons a l’eix davanter, i ventilats de 310x22 a l’eix posterior.

El primer que vam fer just després d’engegar el vehicle va ser seleccionar el mode de conducció normal. Vaja, el que utilitzarem en el dia a dia a la gran ciutat. Els seients tipus bucket, juntament amb el volant esportiu, fan molt còmoda la conducció del vehicle en un entorn en el qual cal accelerar i frenar habitualment, com és la ciutat. Ens va sorprendre com de fàcil es condueix el vehicle, la seva gran amplitud tant per als passatgers davanters com per als posteriors i el seu generós maleter.

La millor notícia de la passejada que ens vam donar pel centre de Madrid va ser que, tot i ser un vehicle amb 300 CV i un pes de 1.490 kg, els consums obtinguts eren similars als d’un dels tants vehicles que passen els seus dies a l’asfalt urbà. Cert és que no va ser una prova llarga en cicle urbà, però obtenir un consum de 7,2 litres ens fa pensar que és un cotxe que, en ciutat i respectant els límits de circulació, pot ser una gran opció. I és que, malgrat disposar del cognom Cupra, és capaç d’obtenir consums continguts.

Canviem de ruta i ens dirigim cap a l’A1 per enfilar la serra nord de Madrid. Vam mantenir el mateix mode de conducció per tal de frenar les nostres ganes de posar a prova aquests cavalls que esperaven sota el capó. Evidentment la velocitat era major que en ciutat, i aquí vam poder adonar-nos que el nou Cupra León és un vehicle que respon des del primer moment. Els 400 Nm de parell ens permeten obtenir una resposta del motor des de baixes revolucions, de manera que en el moment de necessitar força per a un avançament no representa cap problema aconseguir-la. I en cas de voler-ne més sempre es pot jugar amb les lleves situades darrere del volant per baixar una marxa i extreure encara més potència.

Quan vam arribar a la Serra Nord de Madrid vam canviar el mode de conducció, deixant enrere el confort per provar els modes Sport i Cupra. És important triar una bona carretera si volem escollir l’opció Cupra a l’hora de conduir, ja modifica aspectes com la suspensió i, si la carretera està molt trencada, podem acabar amb l’esquena destrossada.

Totes les ajudes a la conducció que incorpora el nou Cupra León permeten confiar plenament en el cotxe. L’adherència a l’hora d’entrar en un revolt és sensacional, i el canvi DSG ajuda a fer que l’electrònica es coordini de forma precisa i per estalviar-nos el més mínim ensurt. És una resposta fidel que ens porta a demanar-li el màxim al cotxe per gaudir amb un dels vehicles més destacats entre els esportius.

El nou Cupra León de 300 CV és una més que interessant opció si el que estem buscant en el mercat és un vehicle esportiu amb el que puguem, al mateix temps, afrontar el dia a dia a la ciutat. Un altre dels factors positius a favor seu és el del preu, ja que per menys de 39.000 euros tenim un vehicle que destaca especialment per la seva polivalència.