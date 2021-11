El preferit pels LECTORS

Cupra està tenint aquest any 2021 un exercici per recordar. Tot i que la marca espanyola va començar a caminar de forma independent l’any 2018, no ha estat fins ara que ha aparegut el seu primer model desenvolupat des de zero.

Una estrena, la del Formentor, que no ha pogut ser millor si tenim en compte l’acceptació que ha tingut entre els usuaris i els nombrosos reconeixements obtinguts. I un dels darrers que ha rebut és el del «Cotxe de l’Any dels Lectors». Un guardó instaurat a principis de segle per Prensa Ibérica i que precisament reuneix tant l’opinió especialitzada de la premsa del motor com la decisió final que tenen els lectors per triar el definitiu guanyador. I aquesta vegada la balança s’ha inclinat a favor del Cupra Formentor.

Amb aquest triomf, Cupra ha passat a formar part del selecte club de guanyadors del Cotxe de l’Any dels Lectors. I per celebrar la incorporació es va triar un emblemàtic escenari, com són les instal·lacions de Casa Seat, a Barcelona. Aitor Moll, Conseller Delegat de Prensa Ibérica, va ser l’encarregat de lliurar a Mikel Palomera, Director General de Seat i Cupra a Espanya, la preuada escultura de Martín Chirino amb què es distingeix el guanyador any rere any.

El triomf del Cupra Formentor s’ha basat en factors que resumeixen clarament l’actual panorama de la indústria de l’automòbil. Els participants provinents de les diferents capçaleres de les quals es compon el grup editorial Prensa Ibérica han reconegut el treball realitzat en aquest crossover de tall cupè, marcat per un disseny distintiu, una contundent esportivitat i un important desenvolupament tecnològic tant a nivell de digitalització i connectivitat com en matèria d’electrificació de la gamma de motors. Aquests arguments que exhibeix el Formentor a la seva targeta de visita també s’han vist reflectits a nivell comercial, especialment si tenim en compte que les seves vendes ja suposen el 80% de les comptabilitzades per la marca a Espanya. A més, un 30% de les mateixes corresponen a la seva versió híbrida endollable.

Aquesta tecnologia mixta de combustió i electricitat comparteix protagonisme amb una gamma de propulsors de benzina i dièsel que va des dels 150 fins als 390 CV, amb canvis manuals o automàtics i versions de tracció davantera o a les quatre rodes. Tot un ventall de possibilitats per triar el Formentor adequat, però sempre sota l’ADN d’esportivitat i caràcter propi sobre el que s’ha creat Cupra. I els lectors ho han sabut reconèixer. Enhorabona.