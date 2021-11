EL Cupra garage arriba a Manresa

El Cupra Garage Manresa ja és una realitat. Es tracta d’un nou concessionari exclusiu per a la marca esportiva del Grup VAG, que arriba a la capital del Bages per posicionar-se com un dels tres Cupra Garage que actualment es troben a Catalunya, juntament amb el de Badia del Vallès i el de Sant Cugat del Vallès.

Precisament amb aquest últim, la concessió manresana va compartir protagonisme durant la inauguració oficial dijous passat, dia 11. I és que el Grup Maas Ondinauto va fer una original presentació de forma simultània entre el municipi vallesà i el bagenc, conduïda per la periodista experta en motor Laia Ferrer i el comunicador Xavier Andreu.

En un acte dinàmic en què els presentadors van anar introduint els diversos ponents que hi van participar, van destacar especialment els parlaments de Mikel Palomera, director general de Seat i Cupra a Espanya; Ignasi Casanovas, director de màrqueting de Cupra Espanya; Josep Pont, director general de Maas , i Víctor Sarasola, director comercial de Cupra Espanya.

Durant el seu discurs, Sarasola va destacar que la marca «està immersa en un procés progressiu d’exclusivitat de les instal·lacions pel que fa tant a producte com a persones», i que Cupra és «una marca emocional i la nostra xarxa ha de ser la nostra millor ambaixadora». A més, també va vaticinar que «amb socis com Maas Ondinauto estem convençuts que el millor per aquesta marca està encara per arribar».

Per la seva banda Marc Aloy, alcalde de Manresa, també va pronunciar un discurs en què va destacar «la tradició històrica del motor al Bages i la importància del desenvolupament de models híbrids i elèctrics de Cupra, especialment en l’actual context d’emergència climàtica i descarbonització».

370 m2 d'exposició

El nou Cupra Garage Manresa no és un concessionari qualsevol. De fet, la mateixa marca el defineix com «una nova fórmula impulsada per la marca a escala mundial que ofereix al visitant una experiència única i original basada en propostes estètiques i visuals que trenquen els esquemes del mercat automobilístic esportiu».

En aquest nou espai, que disposa d’un total de 370 m2, els vehicles comparteixen tot el protagonisme amb diverses pantalles i monitors que demostren que la digitalització també ha arribat al món de l’automoció fins i tot a l’hora d’adquirir un vehicle. Com és evident, els responsables del Grup Maas Ondinauto estan encantats amb aquesta nova fórmula comercial, com va deixar palès Josep Pont, director general de Maas. Pont va afirmar que «de la mà de Seat hem arribat avui aquí per afrontar un nou i apassionant repte: la implementació i creixement de la marca Cupra ». Pont també va assegurar que «Maas Ondinauto, amb aquestes dues noves instal·lacions, millora la seva imatge i situació estratègica».

Una inauguració amb premi

Els nous Cupra Manresa i Cupra City Garage Sant Cugat, inaugurats en un acte retransmès via streaming que va aplegar més de 500 persones, no només van tenir la presència de convidats especials com el pilot Jordi Gené o música de violí en directe, sinó que també van fer un concurs entre les desenes de persones que s’hi van aplegar per conèixer de primera mà les noves instal·lacions.

Aprofitant la presentació oficial del nou Cupra Born, el primer vehicle 100% elèctric de la marca de Martorell, el Grup Maas va fer un sorteig entre tots els participants que responguessin correctament unes preguntes relacionades amb les prestacions del nou model. El premi? Passar tot un cap de setmana al volant del Cupra per viure de primera mà l’experiència de conduir un cotxe elèctric.