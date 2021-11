Un Mustang de PURA SANG

Va haver-hi qui, quan es va presentar el Mustang Mach-E, va criticar que un model elèctric i amb carrosseria crossover mai podria pertànyer a la família del mític esportiu americà. Però ara, amb la versió GT, ja no hi ha cap excusa. El que s’espera d’un Mustang són sensacions, i les que s’experimenten al volant del Mach-E GT són senzillament extremes.

Aquest Mustang no fa soroll, no té un gran motor sota el seu capó i no fa olor de gasolina –per això ja tenim el Mach 1–, però és capaç d’anar tant o més ràpid que la resta de membres de la família. I és que el Mustang Mach-E GT ofereix tot aquest potencial a través de dos motors, que se situen als dos eixos i permeten al model americà disposar de sèrie de tracció a les quatre rodes. Tots dos propulsors aconsegueixen una potència combinada de 487 CV i ni més ni menys que 860 Nm de parell motor, fet que suposa un 15% més del que ofereix el model més esportiu de Ford, l’icònic i extrem GT. Amb aquesta potència i parell el SUV elèctric és capaç de passar de 0 a 100 km/h en tan sols 3,7 segons –el Mach 1 ho fa en 4,4 segons.

pneumàtics, LlantEs I FRENS ESPECÍFICS

Però de la mateixa manera que un gran poder comporta una gran responsabilitat, una gran acceleració ha d’anar associada a una capacitat de frenada equivalent. Per això aquest model disposa en el seu equip de sèrie d’uns frens Brembo amb uns enormes discos ventilats de 385 mm i pinces de quatre pistons. Ford ha treballat conjuntament amb Pirelli per desenvolupar un pneumàtic específic per a la potència i el parell que és capaç de desenvolupar aquest model. Es tracta d’unes gomes de 245/45 R20 i un dibuix de la banda de rodament feta a mida, que es munten sobre unes llantes d’aliatge de 20 polzades.

Aquests pneumàtics ja asseguren una bona adherència, però per mantenir en tot moment el contacte amb l’asfalt i alhora la rigidesa de la carrosseria, el Mach-E GT gaudeix d’una suspensió adaptativa MagneRide especialment calibrada per a les carreteres europees. Aquest sistema controla electrònicament el fluid de l’interior de l’amortidor per respondre en temps real a les condicions canviants de la carretera. La duresa també varia en funció del mode de conducció seleccionat.

L’aspecte del Mustang Mach-E GT transmet el seu potencial a primera vista. Les preses d’aire frontals més grans i el color negre brillant està present a la graella 3D, el sostre, els retrovisors i els faldons. A més, els passos de roda pintats en color de la carrosseria, les llantes de 20” i les pinces Brembo en color vermell aconsegueixen crear un conjunt imponent i summament esportiu. A més, es pot pintar amb dos colors exclusius: Blau Grabber i Cyber Orange.

A l’interior criden l’atenció els seients esportius Ford Performance que aconsegueixen recollir perfectament el cos, fet que s’agraeix quan prenem revolts tancats a gran velocitat. També s’aprecien detalls com el logotip GT al reposabraços central o als reposacaps i la tapisseria específica per als panells de les portes.

Gràcies a unes bateries de 88 kWh, el Mustang Mach-E GT pot recórrer fins a 500 km amb una sola càrrega. La càrrega ràpida és crucial i el GT permet càrregues de fins a 150 kW, de manera que guanya 99 km en aproximadament 10 minuts i pot carregar del 10% fins al 80% en uns 45 minuts. El preu del Mustang Mach-GT és de 72.755 euros.