EXCEL·LÈNCIA sobre rodes

El món de l’automòbil és ple d’autèntiques icones i noms llegendaris que justifiquen la passió que pot arribar a viure l’aficionat a tot allò que tingui motor i quatre rodes. Rolls-Royce és, fora de qualsevol mena de dubte, un d’aquells mites que ha aconseguit perdurar al llarg dels temps com un dels màxims exponents del luxe i la sofisticació al nivell més alt.

I és que, com argumenten des de la mateixa marca britànica, un Rolls-Royce no té cap rival al mercat. Un Rolls és més aviat una eina de mobilitat més per a qui té un avió privat o un iot de luxe... i vam tenir ocasió de comprovar-ho.

Les muntanyes que fan de frontera entre Alemanya i Àustria van ser l’escenari d’una presa de contacte molt especial. Una immillorable oportunitat que ens va permetre conèixer i experimentar la veritable essència Rolls Royce. La imponent presència de les grans berlines Phantom i Ghost, la luxosa esportivitat del cupè Wraith i del cabrio Dawn, juntament amb la particular concepció SUV del Cullinan, conformen una oferta de models superlatius en tots els sentits.

el silenci com a protagonista

I és que l’aura d’exclusivitat i fins i tot misticisme que envolta qualsevol model de la marca a què van donar nom Henry Royce i Charles Stewart Rolls l’any 1904 es percep des del primer moment, independentment de si viatgem com a passatgers com si tenim l’oportunitat de conduir-los.

Suavitat, comoditat, refinament i silenci, molt de silenci. Tot i l’exagerat volum i dimensions de qualsevol Rolls-Royce, el nivell de confort de marxa és excepcional. Tant se val l’escenari: urbà, una via d’alta velocitat o fins i tot un a revirada carretera, on els Cullinan i Ghost que vam tenir l’ocasió de provar es movien amb una sorprenent agilitat malgrat les gairebé dues tones de pes que registren tots dos models.

En aquest sentit el paper del xassís i el sistema de suspensió intel·ligent és de vital importància. Cal destacar la capacitat predictiva d’analitzar la carretera que equipen gràcies a la tecnologia de comunicació per satèl·lit que, entre altres detalls, és capaç de seleccionar la marxa adequada i obtenir el màxim rendiment del canvi automàtic de 8 velocitats.

També tenen un especial protagonisme els motors V12 que munten tota la sèrie de models. Una sèrie d’unitats que ofereixen xifres de potència que oscil·len entre els 571 CV i els 600 CV, i amb els quals obtenen un nivell de prestacions i dinamisme més que destacable amb valors com una velocitat màxima limitada electrònicament de 250 km/h o fins i tot un temps de tan sols 8 segons per accelerar de 0 a 100 km/h en el cas del Ghost, una xifra molt competitiva tenint en compte el pes del vehicle.

Però als responsables de la marca no els agrada parlar de xifres, simplement de sensacions, passió i emoció. Això és el que es necessita a l’hora de comprar algun dels models de la seva gamma, a més de diners. Sigui com sigui, no sabrem quin és el preu d’un model fins que ens decidim a comprar-lo... però mai serà inferior als 350.000 euros.