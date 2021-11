Punt de PARTIDA

Ser membres del jurat del Car Of The Year té alguns avantatges, com ser dels primers a provar en exclusiva el nou Renault Mégane e-Tech, el compacte 100% elèctric que la marca del rombe posarà aquest any als carrers per iniciar la «Renaulution», impulsada després de l’arribada de Luca de Meo a la direcció de la companyia. La tecnologia elèctrica està basada en la que fa servir el Zoe, però força millorada. Estem davant d’un elèctric amb tracció davantera que, a la unitat provada, equipa un motor de 160 kW (220 CV) amb un pes que amb prou feines supera els 145 quilos. La bateria és de 60 kWh i ofereix una autonomia superior als 450 km. També estarà disponible amb una altra bateria de 40 kWh associada a un motor de 130 CV.

El nou Mégane e-Tech estrena el nou logotip de la marca i ataca de ple el segment C del mercat, amb unes dimensions de 4,21 metres de longitud, 1,76 d’amplada i una altura d’1,50 metres. El disseny és trencador, esportiu i amb una bona acceptació general. Ens ha agradat particularment la part davantera, amb un frontal molt vertical. La signatura lumínica és atractiva i els llums diürns dibuixen una silueta molt sensual. Les portes posteriors s’obren des del marc i permeten un accés còmode tant per a les cames com per al cap. El maleter m’ha semblat força ampli, amb 440 litres de capacitat i forma cúbica, de manera que es poden carregar objectes de manera senzilla.

una prova completa

Durant la prova vam poder completar un recorregut que incloïa trajectes per ciutat, autopista, carretera comarcal i fins i tot alguna zona molt més restringida. En total 117 quilòmetres en què vam poder comprovar fidelment bona part de les prestacions dinàmiques del model.

La primera conclusió a què vam arribar és que es tracta d’un model molt còmode quant a sensacions de conducció, encara que amb algun problema de joventut que segurament solucionarà abans de la seva arribada als concessionaris (cal tenim present que provem unitats presèrie), com el fet que el canvi de mode de conducció de Sport a Eco (té tres modes, Eco, Comfort i Sport) sigui massa brusc i el cotxe quedi molt frenat, especialment en autopista on s’exigeix una mica més de potència.

L’atmosfera interior és molt funcional i està molt ben aïllat, amb tots els elements essencials a l‘abast del conductor i amb absència de sorolls i vibracions. Els seients són molt còmodes a les places davanteres, mentre que a les posteriors poden no ser-ho tant per a la gent alta, ja que, com passa en molts cotxes amb plataforma elèctrica, els genolls queden massa alts respecte al seient.

recuperació d’energia

Ens ha sorprès positivament el sistema de recuperació d’energia. Disposa de quatre nivells de retenció que es seleccionen a través de les lleves situades darrera del volant. El seu sistema, unit als d’ajuda a la conducció, permet funcionar gairebé en mode autònom gràcies al control de creuer adaptatiu i al sistema de reconeixement de senyals que regula la velocitat. Provant-lo amb algun dels modes de retenció i per carreteres amb revolts ha demostrat un molt bon dinamisme. Segons els enginyers de Renault, el fet de disposar de tracció davantera li atorga un cert avantatge respecte a la competència.

El funcionament dels sistemes d’infoentreteniment no és complicat. Disposa d’una gran pantalla a la consola central de 12 polzades amb sistema OpenR Link connectat a Google Automotive Services i una altra pantalla de 12,3 polzades al quadre d’instruments. Potser hi trobem a faltar un head-up display, tot i que això reduiria l’eficiència (i fins i tot potser l’existència) de la pantalla d’instrumentació.