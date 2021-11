Tot un homenatge a la GASOLINA

Porsche ja ven el nou Macan, la tercera generació del SUV compacte que va arribar l’any 2014 per posicionar-se just per sota del Cayenne a la gamma crossover de la marca i alhora posicionar-se com el model d’accés a la mateixa. El nou Macan, des de 68.540 euros, arriba amb retocs estètics que afinen el seu concepte de disseny, amb una reorganització de la gamma i amb millores mecàniques i al xassís per continuar sent tan còmode com esportiu.

Una de les grans novetats és l’eliminació del Macan Turbo, quedant el GTS com el model més prestacional de la gamma Macan. Aquest canvi no és només una decisió per reorganitzar la gamma SUV, sinó que a més reordena l’escala de potència i comporta canvis que es tradueixen en una millora en les prestacions dels tres acabats: Macan, Macan S i GTS.

Mecànicament Porsche ofereix dues mecàniques: un motor de quatre cilindres turbo ajustat per oferir les sensacions que la marca exigeix​als seus cotxes i un motor V6 biturbo de 2.9 litres per als S i GTS. En termes de potència el Macan lliurarà 265 CV (20 més que el seu predecessor) i 400 Nm de parell màxim, per accelerar de 0 a 100 km/h en 6,2 segons. Per la seva banda el Macan S oferirà 380 CV de potència (26 més) i 520 Nm de parell. La xifra d’acceleració es redueix fins als 4,6 segons. Finalment, el GTS disposarà de 440 CV de potència i 550 Nm de parell màxim, igualant així a l’antic Macan Turbo. És capaç de cobrir el 0 a 100 km/h en només 4,3 segons. Tots els motors s’associen al canvi automàtic PDK de Porsche de set relacions, que distribueix la potència a les quatre rodes a través del sistema de tracció total PTM, que prioritza l’eix posterior per a unes sensacions més esportives.

millores al xassís

Els ajustaments al xassís per aconseguir aquest balanç entre estabilitat i comoditat que Porsche vol per al Macan (amb l’objectiu d’aconseguir un cotxe que respongui bé tant en circuit com a la ciutat) s’han concentrat majoritàriament al GTS, que rep una nova suspensió pneumàtica esportiva un 15% més rígida a l’eix posterior. A més, també redueix la seva altura en un centímetre.

Porsche ha afinat el funcionament del sistema PASM de control de la suspensió adaptativa (de sèrie als S i GTS) per millorar-ne el rendiment i aconseguir que el Macan respongui amb més precisió. A més, com a opció per al model més potent Porsche ha creat el paquet GTS Sport, que afegeix llantes exclusives de 21 polzades, el sistema de vectorització de parell PTV Plus, el pack Sport Chrono i el nou color verd pitó per a l’exterior, així com detalls amb fibra de carboni, costures en contrast i seients esportius a l’interior.

retocs de disseny

El Macan es presenta amb un frontal redissenyat que llueix una inserció en el color de la carrosseria a les versions estàndard i S, i de color negre al GTS. Un color que el model més esportiu utilitzarà com a contrast del color general de la silueta. S’hi afegeix una nova estructura en tres dimensions al frontal i al lateral, i a partir d’ara també s’oferiran de sèrie tant els fars LED amb el sistema Porsche Dynamic Light System (PDLS) com els retrovisors Sport Design. També és nou el difusor posterior i el catàleg de llantes, amb totes les opcions redissenyades. Està disponible amb 14 colors, sent el citat verd pitó, el papaia metal·litzat i el blau gentià les principals novetats.

A l’interior la novetat és l’eliminació dels botons físics a la consola central, optant per un sistema tàctil que ofereix una imatge més minimalista quan el cotxe està parat. Es mantenen controls físics per al sistema de climatització i per a funcions com ara el volum o el zoom del navegador. El sistema d’infoentreteniment es gestiona des d’una pantalla de 10,9 polzades, i el rellotge del paquet Sport Chrono s’inclourà a tots els acabats malgrat es tracti d’un element opcional.