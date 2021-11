Ambicions SUPERIORS

Amb la presentació del nou Fabia, Skoda presenta la quarta generació de la seva gamma utilitària compacta que, ara basada en la plataforma MQB-A0 del Grup VW, creix en mida, tecnologia i eficiència. En primer lloc, el Fabia se situa per primera vegada per sobre dels quatre metres (4,11 metres per ser exactes), alhora que ofereix un maleter de 380 litres que supera en 30 litres el volum de càrrega del seu antecessor.

En matèria estètica, el nou Fabia segueix la línia marcada pels seus antecessors, tot i que adopta els codis d’imatge que caracteritzen els últims llançaments de la marca. En aquest sentit destaquen les línies rectes i marcades, a més d’altres detalls com ara uns grups òptics davanters i posteriors amb tecnologia LED i unes llantes (que van de les 15 a les 18 polzades) desenvolupades per optimitzar la seva aerodinàmica.

L’interior del Fabia recorre a un disseny net i clar, presidit per una pantalla central de 9,2 polzades i per un quadre d’instruments digital de 10,25 polzades. Com no podia ser d’una altra manera, serà compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, i als acabats superiors incorporarà un sistema de control gestual i de veu. Entre el seu equipament opcional destaca la il·luminació ambiental o el volant calefactable. L’equipament i la terminació de l’habitacle varia segons el nivell d’acabat escollit: Active, Ambition, Style i Sport. Més endavant s’incorporarà la terminació més exclusiva anomenada Monte-Carlo.

Només gasolina

La gamma de propulsors inicial del Fabia està formada únicament per unitats de benzina. Una oferta on es poden trobar alternatives que van des dels tricilíndrics 1.0 MPI de 80 CV fins als turbo 1.0 TSI en nivells de 95 CV o 110 CV de potència. A les versions de 80 i 95 CV s’opta per un canvi manual de 5 velocitats, mentre que el de 110 pot muntar una transmissió manual de 6 marxes o l’automàtica DSG de doble embragatge i 7 relacions.

Aquesta última caixa també ha estat l’escollida com a única opció per al vaixell insígnia de la gamma, l’1.5 TSI de 150 CV que arribarà al mercat a finals d’aquest any 2021. L’eficiència és el punt fort d’un catàleg en què quatre dels cinc motors, juntament amb el dipòsit de combustible opcional de 50 litres, poden recórrer més de 900 km. En matèria de sistemes de seguretat i assistència a la conducció el Fabia fa un pas endavant notable per incorporar dispositius com el de control de creuer adaptatiu, el reconeixement de senyals de trànsit, els avisos d’angle mort o la frenada d’emergència amb detecció de vianants.