Èxit GARANTIT

Opel segueix apostant per la fiabilitat i per disposar d’una oferta que s’adapta a les necessitats de l’usuari. I en aquest moment d’electrificació massiva calia disposar de models capaços de plantar cara al segment més competit del mercat: el dels SUV. És per això que abans de l’estiu la marca alemanya del grup Stellantis va llançar la nova generació del Grandland, dotant-lo a més a més d’una doble proposta electrificada. Aquests dos híbrids endollables confereixen al Grandland una força de primer nivell davant d’una competència cada cop més bel·ligerant. La marca disposa, doncs, del Crossland, el Mokka i el Grandland per barallar-se en el segment.

Amb el nou Grandland la marca aclareix la incògnita de la generació precedent. La X desapareix de la nomenclatura per donar pas a noms més adients en aquest moment: Hybrid i Hybrid4. Tot plegat sobre una plataforma de 4,47 metres de longitud.

És cert que l’oferta del Grandland va més enllà dels PHEV, perquè disposa d’una plataforma multienergia que acull també els motors dièsel d’1.5 litres amb 130 CV i benzina 1.2 litres tricilíndric també amb 130 CV. Tot i això, la gran estrella de la temporada és l’híbrid endollable, que en només tres mesos ja ha aconseguit el 13% de les comandes del model a Espanya.

Opel Vizor

El nou Opel Grandland ofereix canvis estètics notables respecte al model anterior, adoptant el llenguatge Opel Vizor presentat a l’Astra i que ja incorpora el Mokka. La graella està totalment integrada amb els fars, i de fet sembla una mateixa peça. Els grups òptics IntelliLux Led Pixel (168 díodes led, 84 per cada far) li donen un aspecte robust i alhora elegant.

Per dins el Grandland incorpora dues pantalles, una de 12 polzades per a la instrumentació i una altra de 10 polzades per alimentar el sistema multimèdia. La primera és de sèrie en totes les versions, mentre que la multimèdia és més petita als models més bàsics. Les dues pantalles es mostren contínues, formant una mateixa imatge visual que ocupa la major part del tauler de control.

Cal destacar la comoditat dels seients, tant davant com darrere, tot i que òbviament la plaça central posterior és una mica més incòmoda. En algunes versions els seients poden ser calefactats a les dues zones, i els davanters també poden ser ventilats. Opel no ha malbaratat els diners a fer un interior espectacular, optant més aviat per un concepte que prima la comoditat i la funcionalitat als materials més cars. El maleter és ampli, amb una bona capacitat de càrrega de 514 litres (a les versions PHEV són 309 litres).

El Grandland ofereix tres nivells d’equipament: Business Edition, GS Line i Ultimate. Estrena el sistema Highway Integration Assist, un programador de velocitat actiu que s’uneix al sistema automàtic de manteniment de carril. També destaca a l’equipament el sistema Night Vision, que permet detectar persones i animals en condicions de poca visibilitat fins a 100 metres de distància gràcies a un sistema d’infrarojos.

Autonomia elèctrica

Mecànicament els dos motors estrella del Grandland els trobem a les versions híbrides endollables. De fet el motor és el mateix en tots dos casos, però la primera versió ofereix tracció davantera i entrega 224 CV de potència i la segona disposa de tracció total. Però fins i tot la versió bàsica és prou eficient com per obtenir l’etiqueta zero emissions, ja que homologa una autonomia elèctrica de 61 km.

En el cas de la segona versió, anomenada Hybrid4, comparteix tecnologia amb altres models del Grup Stellantis (com ara els Peugeot 3008 o Citroën C5 Aircross) i ofereix una potència de 300 CV, tracció total i acredita 66 quilòmetres d’autonomia elèctrica.

La gamma de preus oscil·la entre els 27.573 euros per a les versions de combustió (gasolina 130 CV Business Edition) i els 48.850 euros dels híbrids endollables (Hybrid4 Ultimate).