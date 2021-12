El millor d’Europa serà un elèctric

El proper 28 de febrer es donarà a conèixer a Ginebra el nom del cotxe guanyador del prestigiós premi The Car Of The Year. El vencedor del guardó d’enguany sortirà d’entre els set vehicles finalistes que s’han anunciat aquesta setmana. D’una llista de més de 30 models candidats, els Cupra Born, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane e-Tech i Skoda Enyaq iV han sigut els escollits pels 61 jurats que representen 23 països d’Europa (entre els quals hi ha Xavier Pérez, d’El Periódico, representant de Prensa Ibérica).

La cita d’aquest any és històrica, ja que per primera vegada en els 58 anys de trajectòria ininterrompuda del premi Car Of The Year tots els finalistes són elèctrics. Bé, gairebé (de moment), ja que només el Peugeot 308 aporta motoritzacions de combustió (gasolina i dièsel), a més d’un híbrid endollable. Tot i això, el 308 també disposarà d’una versió 100% elèctrica en un futur proper. Així doncs, en el moment de la votació final tots els candidats o bé seran únicament elèctrics o bé disposaran de versions 100% elèctriques.

El primer va ser el leaf

Amb la llista de finalistes d‘aquest any es confirma la tendència de l‘electrificació.

Els jurats han apostat per introduir els vehicles que aporten millors solucions amb aquesta tecnologia. De fet, en anys anteriors dos cotxes 100% elèctrics ja van aconseguir el premi. El primer va ser al 2011, quan el Nissan Leaf es va posicionar com el primer cotxe de zero emissions escollit com a Car Of The year. Més endavant, al 2019, va ser el torn del Jaguar i-Pace. Ara ja no sembla haver-hi marxa enrere, i els jurats han deixat ben clar que el futur passa sí o sí per l’electrificació.

D’entre els finalistes cal destacar-hi el Cupra Born, el primer model 100% elèctric de la marca espanyola de Seat. Es tracta de la primera vegada en la història que una marca aconsegueix entrar a la llista dels set finalistes dos anys seguits amb un model que tot just debuta al mercat, ja que l’any passat el candidat va ser el Cupra Formentor.

La majoria dels finalistes ofereixen prestacions similars i carrosseries que estan a cavall entre els utilitaris i els SUV compactes. Fins i tot n’hi ha dos que són germans, com és el cas dels Hyundai Ioniq 5 i Kia EV6. Sigui com sigui, tots ells lluitaran des d’avui fins al proper 28 de febrer per aconseguir una de les corones més desitjades del món de l’automòbil, i que en l’edició de l’any passat es va emportar el Toyota Yaris.