Distinció COMPACTA

DS continua amb el seu procés de consolidació al mercat prèmium, i el nou DS4 es presenta com un pilar bàsic dins del mercat. Un model que, si destaca per alguna cosa a primera vista, és sens dubte pel seu aspecte. I és que aquest compacte francès té un disseny summament elegant i una presència imponent gràcies a unes proporcions que destaquen per la seva amplada. La longitud és de tan sols 4,40 metres, però l’amplada és d’uns generosos 1,83 metres i l’altura és d’1,47 metres. Això fa que el cotxe es llueixi molt apamat a la carretera i transmeti sensació d’esportivitat fins i tot quan està aparcat.

Aquesta sensació es multiplica quan el mirem per davant, perspectiva des de la qual s’aprecien elements destacats del seu disseny com ara la nova signatura lumínica. Els fars són molt estilitzats i ofereixen el sistema DS Matrix LED Vision, que combina llums matricials i direccionals.

Al marge de la versió estàndard, el DS 4 s’ofereix amb dues versions més: DS 4 Performance Line –on s’emfatitza la seva esportivitat– i DS 4 Cross, amb un aspecte més SUV. Precisament és aquest darrer model el que estem provant per tal d’analitzar-lo com a un dels finalistes del Premi Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica. La versió cross incorpora proteccions específiques en color negre mat a la part inferior dels para-xocs, marcs superiors de les finestretes laterals en negre brillant, graella de la calandra en negre brillant, llantes distintives, barres de sostre i un sostre pintat amb el color de la carrosseria. Com a opció exclusiva el DS 4 Cross pot estar equipat amb el sistema Advanced Traction Control per millorar la tracció, que ofereix els modes sorra, neu, fang i Hill Assist Descent Control.

Per la seva banda, el DS 4 Performance Line ofereix un acabat exterior negre amb un paquet exclusiu i llantes característiques, a més d’un interior específic.

Luxe tecnològic

Independentment de l’opció escollida, qualsevol DS 4 ofereix un interior de referència al segment compacte prèmium per la seva qualitat general, sofisticació, tecnologia i ergonomia. A la seva minimalista composició general destaquen alguns elements, com ara el quadre d’instruments digital de 17 cm, la pantalla tàctil central de 25,4 cm, les sortides d’aire DS Air invisibles o la innovadora pantalla DS E-Toggle de la consola central.

Quant a la connectivitat, la prioritat ha estat oferir solucions perquè el conductor no hagi d’apartar la mirada de la carretera. Anomenada DS Extended Head-UP Display, la senyalització frontal estesa ofereix una experiència visual impressionant, gairebé com un primer pas cap a la realitat augmentada. A través d’un efecte òptic les dades es projecten quatre metres per davant del parabrisa, per acompanyar la mirada del conductor en una diagonal de 21 polzades.

El DS 4 2021 està disponible des del seu llançament amb versions híbrides endollables E-Tense. Aquesta tecnologia PHEV combina un motor de gasolina de 4 cilindres sobrealimentat de 180 CV amb un motor elèctric de 110 CV integrat a la caixa de canvis e-EAT8, la qual cosa en conjunt fa que la potència sigui de 225 CV. Tot això alimentat per una bateria que permet una autonomia d’uns 55 km en mode «zero emissions». També s’oferiran versions de benzina PureTech de 130, 180 i 225 cavalls i una versió dièsel BlueHDi de 130 cavalls. Tots aquests models s’associen exclusivament al canvi automàtic EAT8.

Quan als equipaments disponibles, es pot escollir amb els acabats Bastille, Performance Line, Trocadero, Rivoli, Cross i La Première. En la seva versió més accessible el DS4 està disponible des de 29.300 euros, mentre que l’edició de llançament La Première arriba fins als 51.650.