Injecció TECNOLÒGICA

Ford es va sorprendre amb la resposta del Ranger a Europa. Poc després de la seva arribada es va convertir en la pick-up més venuda del continent, un fet especialment destacable si tenim en compte que competeix amb rivals importants com els Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200 o Nissan Navara.

Des de començaments d’any s’han matriculat 45.539 unitats al Vell Continent, fet que significa que 4 de cada 10 pick-ups (el 39,9%, per a ser més exactes) venudes als seus mercats són una Ford Ranger. És per això que la seva actualització és una fita important, ja que de l’encert d’aquesta nova generació en dependrà que el model nord-americà segueixi al camí de l’èxit.

El que ha presentat recentment l marca de l’oval no és una simple actualització, sinó un salt cap endavant en tots els aspectes. Tant a l’estètic, amb canvis importants malgrat mantenir l’essència, com al tecnològic i al mecànic. Ford no ha revelat tota la informació del nou Ranger 2022, però sí que coneixem les dades més rellevants.

Rentat de cara

Ford assegura que va fer més de 5.000 entrevistes amb clients de la marca per veure què esperaven del nou Ranger. El resultat final és un frontal totalment renovat amb una nova graella i nous grups òptics matricials LED en forma de lletra C. Destaquen detalls com ara la franja horitzontal que divideix la graella i travessa els grups òptics o la inscripció Ranger sota la calandra.

La resta de la silueta manté l’essència del model, amb proteccions i trets estètics que li aporten caràcter i robustesa. La Ford Ranger 2022 té una longitud de 5,28 metres, una amplada d’1,87 i una altura d’1,85. La distància entre eixos se situa en 3,27 metres, cinc centímetres més que el seu predecessor. La plataforma és totalment nova i compatible amb la hibridació endollable, encara que no s’ha anunciat cap motor d’aquest tipus.

Arran de les entrevistes amb els clients, des de Ford argumenten que els seus conductors demanaven més potència per a situacions de remolc o càrrega i per a la conducció off-road. Per tal de satisfer les demandes s’ha afegit a les opcions mecàniques un motor V6 turbodièsel de 3.0 litres ajustat específicament per al Ranger.

De moment Ford no ha anunciat cap detall relatiu a la potència, però sí que està confirmat que la Ranger estarà disponible amb un motor de quatre cilindres i doble turbo i un altre propulsor amb un sol turbo, tots dos dièsel.

Dinamisme millorat

Per tal de millorar el dinamisme la marca americana apunta principalment als cinc centímetres guanyats en la distància entre eixos. L’eix davanter s’ha desplaçat endavant per tal de millorar l’angle d’aproximació i així guanyar dinamisme fora de la carretera. S’han desplaçat també els amortidors de la suspensió posterior cap a l’exterior per incrementar el confort i l’efectivitat. El nou Ranger es produirà, en principi, a les plantes de Ford a Tailàndia i Sud-àfrica a partir de l’any 2022.