Especialista en TOT TIPUS DE TERRENYS

la família de la Classe C de Mercedes-Benz continua creixent amb l’Estate All-Terrain, que no deixa de ser el que coneixem com un vehicle familiar pensat per a aquells que tinguin un esperit més aventurer i que no es vulguin limitar únicament a la vida urbana.

Aquest nou Classe C Estate All-Terrain és la continuació del Classe C Estate habitual, però adaptat a les exigències dels camins off-road. Estèticament, les diferències no són gaires destacables, i la principal és que la carrosseria està elevada en 40 mm, fet que li permet aventurar-se fora de l’asfalt sense que pateixi en excés. Un altre punt diferent és el de la nova graella, de nou disseny, que emfatitza el seu caràcter aventurer. I evidentment també les peces de protecció que estan repartides als para-xocs, a més de les ubicades sota la carrosseria.

Pel que fa a dimensions, els 4,75 metres de longitud estan molt ben aprofitats, augmentant la seva altura en quatre centímetres per complir els nostres desitjos aventurers. Per tal de realitzar aquest recorregut lluny de l’asfalt incorpora un sistema de suspensió específic, a més d’un sistema de fars matricials Digital Light. Aquests inclouen una llum especial que, quan està activat el mode tot terreny, detecta obstacles als laterals quan circulem a una velocitat inferior als cinquanta quilòmetres per hora, ja que a partir d’aleshores es desactiva.

Ofereix els clàssics modes de conducció ECO, Comfort, Sport i Individual, però ara n’incorpora dos de nous, l’Off Road i l’Off Road+, que inclou el sistema de descens de pendents DSR. El sistema de tracció 4MATIC és intel·ligent i en cas de necessitat és capaç d’enviar el 45% de la tracció a les rodes davanteres.

Eficàcia fora de pista

Mercedes-Benz ens va portar a Stuttgart per presentar-nos aquest model. A la carretera, i tal i com s’esperava, el vehicle va respondre perfectament, amb una suavitat de conducció i un comportament que només estan a l’abast d’unes poques marques. Després de diversos quilòmetres de recorregut per vies, encreuaments i carreteres vam arribar a la part de les proves fora d’asfalt .

El circuit triat no va ser realment dur i exigent, ja que no ens podem oblidar que som davant d’un turisme amb certes capacitats tot terreny. Tot i així, cal reconèixer que aquest Mercedes Benz Classe C Estate All-Terrain, que arribarà al mercat el proper mes de febrer, va superar amb escreix les nostres expectatives. El bon funcionament de la caixa de canvis va fer que un recorregut de prop de mitja hora per la muntanya es desenvolupés sense el més mínim problema, superant tots els obstacles amb relativa facilitat. Si hi afegim el confort dels seients, podem parlar d’un vehicle ideal per portar una vida doble.

Pel que fa a les motoritzacions, el nou Classe C Estate All-Terrain ofereix un motor benzina C200 de 204 CV de potència que incorpora una microhibridació lleugera de 48V mitjançant la qual obté l’etiqueta ECO.

També està disponible amb la motorització dièsel 200d, que genera una potència de 200 CV. Tots ells comparteixen la mateixa caixa de canvis automàtica de nou relacions.