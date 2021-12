Hyundai Ioniq 5, cotxe de l’any

Hyundai Ioniq 5. Aquest és el nom del guanyador del premi «Cotxe de l’Any dels Lectors 2022» de Prensa Ibérica. Es tracta del model més tecnològic i avançat de la marca coreana, que evidentment es presenta en versió 100% elèctrica i que ha aconseguit alçar-se amb la victòria d’un premi que, com és habitual, ha tornat a tenir l’usuari com a principal protagonista. I és que milers d’usuaris han dipositat els seus vots a través de la pàgina web mejorcoche.epi.es per, finalment, acabar decidint quin seria el vehicle guanyador. Però aquest guanyador no és un qualsevol, sinó que es posiciona com el vintè en aconseguir aquest premi. En efecte, aquests guardons han complert enguany els seus primers 20 anys d’història i s’han convertit en tot un referent de la indústria de l’automoció espanyola.

Amb el tancament de la definitiva votació final el dijous 16 de desembre, Hyundai ha aconseguit per segona vegada aquest reconeixement, que ja va assolir amb l’actual generació de l’i30 l’any 2018. I de la mateixa manera que ara fa tres anys, la victòria aconseguida per aquest innovador cotxe elèctric ha estat possible gràcies al suport dels participants provinents de les diferents capçaleres que componen aquest grup editorial, entre les quals destaca Regió7. Així doncs, el Hyundai Ioniq 5 no només rep un premi que valora la seva clara aposta per la tecnologia i l’electrificació, sinó que s’incorpora a l’exclusiva llista de guanyadors d’aquests premis. Una llista que actualment la formen els Alfa Romeo 159; Audi A8; Q5 i Q3; BMW Sèrie 5; Citroën C4; Cupra Formentor; Ford Mondeo; Mercedes-Benz Classe A; Opel Meriva i Astra; Peugeot 308; Seat Ibiza, Ateca i Tarraco i el Volvo V40. El Hyundai Ioniq 5 es presenta com el primer cotxe 100% elèctric que aconsegueix el Cotxe d’Any dels Lectors, una tecnologia de propulsió cada vegada més present en el panorama de l’automoció i autèntica protagonista de tot el que envolta al futur de la mobilitat. Directius de les àrees de comunicació i màrqueting a Espanya de les sis marques finalistes van participar en el tancament de les votacions d’aquest premi pel qual lluitaven, a més del mateix Hyundai Ioniq 5, el DS 4, el Mercedes-Benz Classe C, el Peugeot 308, el Skoda Fabia i el Toyota Yaris Cross. Elena Gris, directora de màrqueting de Hyundai Motor Espanya, assegurava la seva satisfacció per rebre de nou «un premi que reconeix el treball realitzat en el desenvolupament d’una avançada plataforma tecnològica i que està tenint una excel·lent acceptació». La directiva de Hyundai, al costat de Juan José Martínez Saavedra, director de comunicació, i Santiago de la Rocha, cap de premsa de la marca, rebien les primeres felicitacions pel triomf de l’Ioniq 5 com a nou Cotxe de l’Any dels Lectors 2022 de Prensa Ibérica, un model amb el qual el fabricant coreà consolida el seu ambiciós pla de desenvolupament de models elèctrics.