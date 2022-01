La TECNOLOGiA que salvarà vides el 2022

La Unió Europea continua treballant per reduir al màxim el nombre de morts a la carretera. Per això, el Parlament Europeu ha aprovat una nova normativa que obliga a incorporar un paquet de vuit sistemes de seguretat en tots els nous models de turismes i furgonetes lleugeres que es venguin al mercat a partir del juliol del 2022, i en tots els nous models que surtin de fàbrica a partir del 2024.

Segons l’estudi TRL presentat pel director executiu del Consell de Seguretat del Transport Europeu, Antonio Avenoso, els nous sistemes de seguretat que incorporaran els vehicles nous a partir del juliol del 2022 evitaran un total de 25.000 morts i 140.700 ferits greus en un període de 15 anys.

Vuit imprescindibles en seguretat

Dels diversos sistemes obligatoris, probablement el «limitador de velocitat amb reconeixement de senyals» sigui un dels més cridaners. Es tracta d’un dispositiu intel·ligent que actua com una mena de radar dins del vehicle, ja que reconeix els límits de velocitat que hi ha a les carreteres i adapta la velocitat del cotxe a aquests límits.

Amb el número dos situem el «detector de somnolència i els sistemes de reconeixement i prevenció de distraccions». A través d’una sèrie de sensors que monitoritzen el comportament dels ulls, el vehicle envia un senyal sonor en cas de detectar signes clars de somnolència en el conductor per avisar-lo i que pugui fer una parada tècnica per descansar. Aquesta tecnologia actua quan el vehicle detecta que la persona que està al volant està distreta o utilitzant el telèfon mòbil.

També cal esmentar l’anomenat «control de trànsit creuat de marxa enrere». Gràcies a la càmera posterior del vehicle, aquest sistema serveix per evitar l’atropellament de vianants o el xoc amb un altre cotxe quan sortim en bateria. També fa més fàcil la tasca d’aparcar el vehicle.

Com si d’un avió es tractés, els cotxes equiparan una «caixa negra» que s’encarregarà de registrar totes les dades del vehicle amb l’objectiu de comprovar què ha passat realment en cas de tenir un accident.

La informació que guarda és la següent: la data i hora d’activació, la velocitat del vehicle en els darrers cinc segons abans de l’accident, les revolucions del motor, l’angle de gir del volant, l’activació dels coixins de seguretat, pretensors i cinturons de seguretat; l’acceleració transversal i longitudinal; si l’enllumenat i els intermitents estaven encesos; i si hi havia alguna fallada tècnica al vehicle.

D’altra banda, i encara que estem acostumats que soni un avís quan algun dels passatgers de les places davanteres no porten posat el cinturó de seguretat, a partir del 2022 el mateix xiulet de l’«avís de cinturó» sonarà quan no el portin posat els passatgers de les places posteriors.

Si beus, no condueixis

Amb la incorporació del «bloqueig del vehicle amb alcoholímetre» s’incorpora al cotxe un nou dispositiu, anomenat «alcolock», i que impedeix que el cotxe s’engegui si el conductor ha begut.

Per tal de poder iniciar la marxa, el pilot haurà de bufar en un alcoholímetre similar al que fan servir les forces de seguretat als controls d’alcoholèmia abans de posar en marxa el cotxe.

Cal destacar que no és obligatori que tots els cotxes hagin de portar instal·lat aquest dispositiu, encara que sí que han d’estar preparats, ja que està pensat per a aquelles persones reincidents en multes per consum d’alcohol o per a aquelles empreses que vulguin instal·lar-lo.

Entre els dispositius de seguretat activa trobem el d’«alerta de canvi involuntari de carril», una tecnologia que ja inclouen molts vehicles i que té la missió d’alertar el conductor quan comença a envair el carril contrari de manera involuntària.

En la mateixa línia d’assistència trobem la «frenada d’emergència amb encesa automàtica de llums d’avís», la funció de la qual consisteix a avisar el conductor a través de senyals acústics o visuals en cas de detectar la presència d’algun obstacle a la carretera. Si l’usuari no reacciona davant d’aquests primers avisos, el sistema és capaç de prendre el control dels frens del vehicle per evitar els riscos que hagi detectat.