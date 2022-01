Les estrelles més electritzants

La tecnologia elèctrica avança a passos de gegant en el seu procés d’aplicació a la indústria de l’automòbil, la qual ha passat d’oferir petits utilitaris d’ajustada autonomia urbana a berlines i tot terrenys grans capaços d’afrontar llargs viatges. I un clar exemple és la gamma EQ de Mercedes-Benz.

Sota la denominació «EQ» el grup Daimler presentava fa gairebé cinc anys un projecte d’electrificació que tenia com a primer protagonista el petit Smart. Però en els seus plans de futur es configurava un ambiciós calendari de llançaments dins del catàleg Mercedes-Benz que s’està complint a la perfecció.

La marca alemanya va aprofitar la visita de la Fórmula E al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana per realitzar una més que interessant posada en escena de la nova gamma de cotxes elèctrics. Una presentació de la línia de productes Mercedes EQ que va tenir com a escenari l’EQ House, una casa electrificada que es va ubicar a la Marina de València durant cinc dies per servir d’immillorable aparador d’aquesta nova generació de models.

Tota la gamma EQ

D’aquesta manera la marca de l’estrella muntava aquest original espai interactiu a l’aire lliure per exposar per primera vegada a Espanya tota la gamma de turismes elèctrics, formada pels models EQA, EQC, EQV, EQS i els nous EQB i EQE. A més, de la mà de Valdisa, el seu concessionari oficial a València, es van organitzar una sèrie de jornades de proves en què clients de la marca i altres usuaris interessats van poder provar i conèixer personalment els diferents models que formen actualment la sèrie de cotxes 100% elèctrics de Mercedes EQ.

Moltes van ser les activitats obertes al públic que Mercedes va preparar a l’EQ House. No només es va poder experimentar l’aposta elèctrica de Mercedes-EQ, sinó també gaudir de jocs interactius i tallers educatius per als més petits al voltant de la sostenibilitat i la mobilitat «zero emissions».

En matèria de producte, i al marge de l’exposició i la possibilitat de provar els espectaculars EQS i el nou EQB, l’EQ House va presentar en primícia l’EQE, la segona berlina elèctrica de la marca germànica. Un model que es presentarà oficialment el proper mes de març, però del qual ja es poden avançar detalls com la seva configuració al més pur estil cupè de 4 portes, de 4,95 metres de longitud i fins a 660 km d’autonomia en la seva versió EQE 350 de 292 CV. L’oferta EQ es completarà durant aquest mateix any amb models desenvolupats per la divisió d’altes prestacions AMG, com és el cas dels Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC i EQS 43 4MATIC, mentre que passat l’estiu arribarà la versió EQS SUV de tall tot terreny.