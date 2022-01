Jeep és actualment la segona marca amb més barreja d’oferta electrificada a Espanya -després de DS- i pretén no només refermar aquesta posició sinó fins i tot convertir-se en líder entre 2022 i 2023. I és que actualment tres dels seus cinc vehicles ja disposen de motors amb suport elèctric. Es tracta dels Renegade, Compass i Wrangler amb motors PHEV. A més, els dos primers rebran el proper any un inèdit motor microhíbrid de 48V amb tracció exclusiva 4×2 i canvi automàtic per ampliar la seva oferta elèctrica.

Protagonisme elèctric Al contrari del que passa habitualment en els propulsors MHEV, aquests models no només donaran suport a la unitat tèrmica en l’arrencada, sinó que disposaran de la força i l’autonomia necessària per desplaçar el vehicle en mode 100% elèctric en arrencades i maniobres d’aparcament, fet que suposarà un notable avenç en eficiència. A més, aquesta tecnologia els permetrà lluir l’etiqueta «ECO» de la DGT al seu parabrisa. Tots els PHEV de Jeep equipen tres modes de funcionament: Hybrid, Electric i Save. Amb aquest darrer es pot conservar la càrrega de bateria fins arribar al lloc desitjat, de manera que quan es penetra a la natura es pugui activar el mode Electric per eliminar les emissions. Durant el trajecte vam provar l’eficàcia d’aquest sistema i el cert és que és realment útil i destacable. Nou Grand Cherokee Però sense cap mena de dubte la principal novetat del 2022 serà l’arribada del nou Jeep Grand Cherokee, que abandonarà definitivament l’oferta dièsel per apostar pe l mateix propulsor híbrid endollable de 380 CV de potència i 637 Nm de parell màxim que ja munta el Wrangler 4xe. Serà, per tant, el quart model electrificat a la gamma Jeep, a excepció del pick-up Gladiator. El Grand Cherokee no només serà més sostenible, sinó que abanderarà l’ofensiva tecnològica de la marca nord-americana amb una extraordinària dotació de sistemes d’avantguarda en tots els fronts: seguretat, connectivitat, infoentreteniment, ajudes a la conducció i autonomia. Elements que, juntament amb el disseny i la qualitat dels materials, introduirà directament aquest SUV de luxe en el món prèmium. Les comandes del Jeep Grand Cherokee 2022 arrencaran a finals de gener amb una edició especial de llançament anomenada Launch Edition, encara que els primers lliuraments a clients no es realitzaran fins al juny. Jeep «junior» el 2023 La jornada també va servir per conèixer una mica més del futur Jeep «Junior». Sí, posem entre cometes el seu nom perquè tot sembla indicar que no es denominarà així. Es tractarà d’un SUV petit que se situarà per sota del Renegade i tindrà un marcat caràcter urbà. Es tractarà del primer Jeep 100% elèctric produït en sèrie, si bé també s’oferirà amb altres alternatives electrificades. Així doncs, tot fa indicar que integrarà els motors Mild Hybrid que rebran el proper any els Compass i Renegade, a més de les mecàniques híbrides endollables més accessibles.