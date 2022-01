Jaguar Land Rover En RUTA cap a la SOSTENIBILITAT

La indústria de l’automòbil està immersa en una autèntica espiral tecnològica que ha revolucionat el concepte de mobilitat. Un temps de canvi en què la digitalització i l’eficiència han esdevingut pilars d’un sector sempre caracteritzat per la seva capacitat d’innovació.

Però en aquest nou escenari marcat per la tecnologia també hi ha un lloc per a la tradició i la recerca de l’essència del pur plaer de conduir. Sota el nom de Reimagine, Jaguar Land Rover ha posat en marxa un pla de treball que té com a objectiu reinventar el sector de l’automòbil de luxe sobre nous conceptes de sostenibilitat, d’atenció exclusiva al client i de generació d’un impacte social positiu.

Esborrar la petjada de carboni

Aquest procés de reinvenció de tota la cadena que forma part del desenvolupament d’un vehicle té com a clar condicionant l’objectiu d’aconseguir zero emissions netes de carboni a la cadena de subministrament, productes i operacions de cara a l’any 2039. Un ambiciós objectiu per al qual Jaguar Land Rover desenvolupa nombrosos protocols d’actuació, juntament amb altres empreses del grup Tata.

D’entre totes les accions que es porten a terme destaquen les de supervisió de les emissions de carboni. Aquestes xifres, que es poden controlar a tota la cadena de valor, tenen especial rellevància tant en el procés de fabricació dels vehicles com en la producció dels materials i components utilitzats.

Aquest treball de control sobre l’eficiència dels seus models també s’ha estès a les instal·lacions, on s’implanten mesures com ara la compra d’electricitat 100% renovable o la reducció de l’energia mitjana necessària per a la producció de cada cotxe. En aquest sentit cal destacar el protagonisme de la figura de l’encomia circular. Reciclar i reutilitzar; sobre aquesta idea se centra el procés de producció dels nous Jaguar i Land Rover. I els resultats són visibles en petits detalls, com per exemple assolir segones i fins a terceres vides per a les bateries dels seus vehicles elèctrics, fent que la societat se’n pugui beneficiar. També resulta destacable l’eliminació fins a la data de més de 14 milions d’articles de plàstic d’un sol ús de les operacions del grup, o l’alta capacitat per recuperar i reformar l’alumini de vehicles de segona mà per transformar-lo en un nou material d’alta qualitat amb què fabricar altres vehicles.

Assolir la màxima lleugeresa és un altre dels punts clau de la producció de Jaguar Land Rover, amb la substitució als cotxes de l’alumini i l’acer per compostos capaços de controlar l’augment del parell generat per les bateries d’alt rendiment, a més de millorar l’eficiència i reduir la petjada de CO2.

I en la recerca d’aquesta nova «excel·lència sostenible» els models d’ambdues marques britàniques recorren a materials innovadors com el niló ECONYL, utilitzat per a crear interiors d’alta qualitat fets a partir de residus procedents del mar i d’abocadors i amb què s’aconsegueix una reducció del 90% de les emissions en comparació amb la del material procedent del petroli. Alhora, els seus equips de recerca han desenvolupat altres materials alternatius al cuir, com és el cas de la barreja de llana Kvadrat de primera o un tèxtil vegetal elaborat amb fibres d’eucaliptus, en el que ha suposat tot un desafiament davant dels mètodes tradicionals de fabricació, mantenint els més elevats estàndards de qualitat i cura pel detall.