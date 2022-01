A tots els FRONTS

Toyota ha presentat les seves tres principals novetats per al 2022. Es tracta dels Aygo X Cross, bZ4X i GR86, models completament diferents però igualment interessants i enfocats a públics molt variats. En primer lloc, l’Aygo X Cross segueix la fórmula del Yaris Cross per confeccionar aquesta versió més campera i polivalent que, gràcies a la seva major distància entre eixos i longitud, permet oferir més amplitud a l’habitacle i un maleter de més capacitat amb 231 litres, superant els 168 de la versió estàndard.

Aquest nou Toyota té una longitud de 3,7 metres i una altura lliure al terra 11 mm superior a la de l’Aygo, fet al qual s’hi afegeix que el lloc de conducció va situat 55 mm més alt, oferint al conductor un major confort i millor visibilitat, a més d’una versatilitat superior en camins sense asfaltar. L’Aygo X munta un motor 1.0 de tres cilindres i 72 CV amb un consum d’entre 4,8 i 5,0 l/100 km i unes emissions de CO2 de 109 a 114 gr/km.

Estrena elèctrica

Sens dubte, el model més revolucionari de Toyota aquest 2022 serà el bZ4X, ja que es tracta del primer vehicle elèctric de la marca i el precursor de la família bZ —beyond Zero, o més enllà del zero—. El bZ4X és un tot camí còmode i espaiós, amb un sistema de tracció total intel·ligent X-Mode que proporciona un rendiment i unes característiques tot terreny líders a la categoria, amb motors elèctrics independents per a cada eix. Pel que fa a l’apartat mecànic, el bZ4X en la seva versió de tracció total munta un motor elèctric de 109 CV a cada eix, que generen 336 Nm de parell i permeten oferir una acceleració de 0 a 100 km/h en 7,7 segons i una velocitat punta de 160 km/h. La variant de tracció davantera disposa d’un motor elèctric de 204 CV i 265 Nm de parell màxim, fet que li serveix per accelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segons i assolir una velocitat màxima també de 160 km/h. La bateria que alimenta aquests motors és de liti d’alta densitat i té una capacitat de 71,4 kWh, per aconseguir una autonomia de més de 450 km (WLTP). Es pot carregar ràpidament sense posar en risc la seguretat ni la vida útil: regenerant fins al 80% en uns 30 minuts amb un sistema de càrrega ràpida de 150 kW (CCS2). De sèrie el bZ4X equipa un carregador trifàsic d’11 kW.

Esportivitat GR86

Amb el nou GR86 Toyota reforça la família més esportiva. Aquest nou cupè relleva el ja mític GT86, sent una evolució en tots els sentits però mantenint la clàssica configuració de motor frontal i propulsió posterior. El motor continua sent un bòxer de quatre cilindres i règim elevat, però amb una cilindrada més gran que li confereix una potència i un parell notablement superiors. Es tracta d’un motor bòxer de 2.4 litres i 234 CV —17% més que el del GT86—, que li permet assolir els 226 km/h de velocitat màxima i accelerar de 0 a 100 km/h en 6,3 segons, aproximadament un segon menys que el GT86.

El desenvolupament del xassís del nou GR86 s’ha centrat en reduir el pes i rebaixar encara més el centre de gravetat per aconseguir un tacte de conducció més fi i una resposta superior.

L’alumini i altres materials lleugers però resistents són presents a diferents parts del vehicle, reforçant el bastidor i atorgant una rigidesa general superior. Els sistemes de suspensió també incorporen millores per optimitzar la resposta i el tacte de conducció.

A més, els dissenyadors van comptar amb el suport dels seus companys de Toyota Gazoo Racing per desenvolupar noves característiques aerodinàmiques de la carrosseria, amb la intenció de millorar els fluxos d’aire i aconseguir que el nou GR86 tingués una menor resistència aerodinàmica.