El Premi Cotxe de l’Any dels Lectors iniciava el passat mes de gener una nova edició, i ja en van 21. Una primera votació mensual que tornava a reunir tres de les novetats principals d’un exercici automobilístic que acaba de començar, i alhora aprofitava per presentar les primeres candidatures a aquest guardó instaurat per Prensa Ibérica.

Amb el tancament d’aquesta primera consulta realitzada a través del web mejorcoche.epi.es ja es coneix el primer dels guanyadors mensuals, l’Opel Astra. El totalment renovat model compacte alemany ha estat el que més vots ha obtingut d’entre tots els participants, i fa aquest primer pas per aconseguir un triomf que ja van obtenir dues de les seves anteriors generacions.

Peça clau per a Opel

El triomf aconseguit per l’Astra adquireix més rellevància si tenim en compte els rivals amb què va compartir cartell al gener, l’Honda HR-V i el Mercedes-Benz EQB, dues no menys rellevants novetats que també inicien el seu camí comercial a Espanya aquest 2022.

Tot i això, i malgrat la dura competència, els lectors s’han decantat per un model que es presenta com una peça clau per al futur d’Opel. N’és una prova que en el desenvolupament de l’Astra s’ha fet servir la plataforma «electrificable» del Grup Stellantis ja utilitzada en altres models com el Peugeot 308 o el Citroën C4.

El resultat és un turisme compacte de 4,37 metres de longitud amb una distància entre eixos de 2,67 metres que han facilitat aconseguir un notable espai interior tant per als passatgers com a la zona de càrrega, amb un maleter de 422 litres de capacitat de càrrega inicial.

Estèticament l’Astra s’ha dissenyat a partir del concepte Vizor, emprat en el nou Mokka i que es caracteritza per les seves anguloses línies, a més de per un perfilat frontal amb uns fars peculiars disponibles fins i tot amb la il·luminació adaptativa Intelli-Lux LED Pixel.

La gamma inicial de l’Opel Astra arriba al mercat amb motoritzacions de combustió de benzina i dièsel i amb potències de 110 i 130 CV, així com amb caixes de canvi manuals i automàtiques. Un catàleg que es completa amb dos propulsors híbrids endollables amb dos nivells de potència (180 i 265 CV) i al uns 60 km d’autonomia elèctrica.

Nous protagonises

I amb la segona votació mensual ja en marxa, tres nous models presenten la candidatura al Cotxe de l’Any dels Lectors. En aquesta ocasió es tracta d’una triple proposta SUV, encara que clarament diferenciada per part de cadascun dels nous aspirants.

Es tracta de l’alternativa 100% elèctrica que presenta Renault amb el Mégane E-Tech, la nova generació Sportage amb la qual Kia apunta al capdamunt del segment dels SUV compactes, i la luxosa excel·lència tecnològica que desprèn el nou Range Rover.